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曼哈頓地鐵追尾 數十人傷 部分路線停擺

記者許君達／紐約報導
地鐵1號線96街站外發生列車追尾事故，造成曼哈頓地鐵服務受到大規模衝擊。圖為MTA官員在站內了解情況。(亞當斯推特)
地鐵1號線96街站外發生列車追尾事故，造成曼哈頓地鐵服務受到大規模衝擊。圖為MTA官員在站內了解情況。(亞當斯推特)

4日下午3時許，曼哈頓上西區的地鐵1、2、3號線96街車站發生列車相撞及脫軌事故，目前至少造成了24人受傷，其中多數為輕傷，無人死亡，而受傷人數的報告還在持續增加。事故導致地鐵服務大規模癱瘓，4、5號線曼哈頓路段也受到相應的影響、出現延誤等現象。

據報導，事發時，一列北向行駛的1號線列車在96街站出站後，撞上了一列停在相同軌道上的另一列空車。市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)說，後方列車上當時大約有300至400名乘客，而之所以在軌道正線上異常地停有一列空車，則是因為先前有人在該列車上故意破壞，導致列車緊急制動所致。

所幸，由於後車出站時車速較慢，因此未導致嚴重的人員傷亡，僅造成其第一節車廂輕微脫軌，車輛駕駛員受輕傷送醫。事發後，部分車內乘客情緒激動，不過好在工作人員及時為軌道斷電，並在消防員的配合下指揮乘客有序撤離，現場未再發生其他意外。

此外，位於事故車後方的另一組列車也被困在隧道內，車上乘客也在消防員的引導下有序疏散。截至發稿時，官方尚未就事故發生的原因予以說明。

事故發生後，地鐵1號線137街以南的服務全部中斷，2號線和3號線的曼哈頓路段也基本停擺。乘客須提前計畫好出行路線。在1號線停運期間，乘客可免費使用北線鐵路(Metro North)大理石山站(Marble Hill)至大中央車站(Grand Central)之間的服務快速進入曼哈頓中城。

戴維表示，當局希望能趕在5日(周五)早高峰前恢復地鐵服務，但目前無法保證這一點。此外，曼哈頓西96街事故地鐵站附近的街道也已封閉，市長亞當斯提醒市民盡量避開這個區域活動。

地鐵站 曼哈頓 亞當斯

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