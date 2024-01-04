流感、新冠、RSV感染人數飆 紐約市醫院恢復口罩令

紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(市公立醫院系統提供)

節假日剛過，紐約市 感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩 強制令，要求所有往來進出醫院人員自覺配戴口罩。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據，全國因新冠感染住院的人數在節假日上漲17%，紐約市相關病患也在不斷上升，於上月底達到106人次住院。全市五大區中，布碌崙(布魯克林)的東紐約(East New York)、布朗士區莫特黑文(Mott Haven)和波特莫里斯(Port Morris)、史泰登島銀湖(Silver Lake)和St. George碼頭等，是紐約市此次新冠感染的「重災區」。

紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)3日發布警告，要求任何進入全市11所公立醫院、社區健康中心、護理之家的病患、探病者、醫護人員等，都要配戴口罩。

紐約市並非全美唯一恢復強制口罩令的地區，伊利諾州、加州、麻州等多州的公立醫院，也從去年深秋起，逐步要求病人和訪客都配戴口罩。

市衛生局局長長瓦桑(Ashwin Vasan)在3日表示，全市呼吸道融合病毒的感染病例數已經達到頂峰，預計將逐步下降，但流感和新冠肺炎患者人數肯定還會不斷增加，「咳嗽、流鼻涕、打噴嚏、清嗓子⋯⋯在大街上屢見不鮮，我們認為如果你想要避免生病，最佳的方式是趕快注射疫苗。」

根據瓦桑的分析，病例激增的主要原因，是民眾已經放鬆了對新冠病毒的警惕，沒有及時接種最新的加強針疫苗。「紐約時報」統計，雖然超過80%的紐約市民接種了一劑新冠疫苗，但僅有18%的市民接種過加強針。

瓦桑說，最新版的新冠疫苗和流感疫苗 都已經問世，民眾可以通過市衛生局官網https://vaccinefinder.nyc.gov/預約施打。此外，勤洗手、公共場合戴口罩、有生病症狀時待在家中，都是避免傳染病的有效方式。