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族裔閱讀成績差距大 州府推科學閱讀法

記者張心／紐約報導
州長霍楚宣布將效仿紐約市引進「科學閱讀方法」，以期全面提升學生閱讀水平。(州長辦公室提供)
州長霍楚宣布將效仿紐約市引進「科學閱讀方法」，以期全面提升學生閱讀水平。(州長辦公室提供)

紐約州考閱讀成績在全美排名第32位，非洲裔和西語裔學生及格率不足四成，引起當局警惕；州長霍楚(Kathy Hochul)3日宣布，將效仿紐約市引進「科學閱讀方法」(Science of Reading Approach)，以期全面提升學生閱讀水平。

州考成績在月前出爐，不足一半的學生閱讀科目(English Language Arts，簡稱ELA)及格。而在教育部的排名中，紐約州同其餘五個州僅並列第32位。就在去年，全美30個州紛紛通過了科學閱讀立法，以改善受疫情影響的學生閱讀進度，但紐約州當時未採納這項提案，遭不少教育專家抨擊行動遲緩。

霍楚3日決定深度改革全州閱讀課程，引進以拼音為基礎的「科學閱讀方法」，引導學生通過字母拼讀來理解其意，循序漸進擴大詞彙量。此項方法過去曾不被教師青睞，他們更習慣於以「平衡識字」(Balanced Literacy)來訓練學生，比如教導孩子以圖片來猜單詞。

「教育專家和政策制定者已經清楚發現，『平衡識字』沒辦法夯實學生的閱讀基礎，不如拼音教學能夠培養孩子成為紮實的閱讀者。」霍楚說，雖然有些學生可以在沒有拼音教學的情況下學會閱讀，但研究發現，優秀的閱讀者是需要系統的單詞發音訓練來培養的。

而且一旦閱讀成績落後，學生未來的學業前景也會不明朗。根據州長辦公室統計，如果學生在三年級結束時，未能掌握熟練的閱讀技巧，那麼未來的輟學率是其他學生四倍；這其中以有色人種和低收入家庭學生為主，比如上一學年，全州的非洲裔和西語裔三年級學生中，僅有四成在州考閱讀中及格。

紐約市已經早於全州其他地區開始落實「科學閱讀方法」，並在最近的州考中證明該方法有效。市教育局總監班克斯(David Banks)指出，以語音為基礎的閱讀教學模式，令學生借助圖像、行動、語言來增進閱讀水平，使全市學生閱讀水平大大提升。

紐約州 霍楚 紐約市

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