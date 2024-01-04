北罕普斯狄鎮首位華裔議員 劉巧怡宣誓就職

劉巧怡(左四)3日宣誓就職，成為北罕普斯狄鎮(North Hempstead)歷史上首位華裔和亞裔鎮議員。(與會者提供)

北罕普斯狄鎮(North Hempstead)新晉鎮議員劉巧怡3日宣誓就職，成為該選鎮歷史上首位華裔和亞裔 鎮議員；劉巧怡表示，她期待為當地創造積極改變，為所有背景的居民更好地服務。

在3日於長島 Harbor Links高爾夫球場舉行的就職儀式上，在國會眾議員 孟昭文的見證下，劉巧怡正式宣誓成為北罕普斯狄鎮第四選區議員，該選區亞裔人口超過50%，包含新海德公園(New Hyde Park)、曼哈塞丘(Manhasset Hills)、赫里克(Herricks)等地。

劉巧怡表示，很自豪且榮幸能夠參加該選區的選舉，「我的勝利代表著打通渠道、開拓機會和成為亞裔社區的有力代言人，一直以來，長島各地的亞裔在政府部門代表不足。作為大頸南部和新海德公園的地方代表，我期待為所有居民創造積極的改變。」

劉巧怡鼓勵其選區內的青少年積極競選學生會職位，她表示，「我希望我的當選能為所有長島的亞裔開啟一扇大門，創造通往民選官員職位的道路。」

劉巧怡此前表示，自己上任後會持續關注三個問題，第一是公共安全，第二是發展商業，比如讓赫里克擁有大型超市；第三是關注耆老項目，提供更多可負擔房屋。

劉巧怡2011年從皇后區森林小丘搬到長島新海德公園後，開始擔任志願者，最初在當地家長教師協會，「我想參與社區，參與兒子的成長」，她是北罕普斯狄鎮華人協會成員、納蘇郡亞裔諮詢委員會副主席、赫里克華人協會(Herricks Chinese Association)創辦人及主席，也是棒球教練和女童軍義工。2021年，她任州眾議員斯立提(Gina Sillitti)辦公室社區聯絡員後，繼續幫助社區。