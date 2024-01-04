我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

北罕普斯狄鎮首位華裔議員 劉巧怡宣誓就職

記者高雲兒／紐約報導
劉巧怡(左四)3日宣誓就職，成為北罕普斯狄鎮(North Hempstead)歷史上首位華裔和亞裔鎮議員。(與會者提供)
劉巧怡(左四)3日宣誓就職，成為北罕普斯狄鎮(North Hempstead)歷史上首位華裔和亞裔鎮議員。(與會者提供)

北罕普斯狄鎮(North Hempstead)新晉鎮議員劉巧怡3日宣誓就職，成為該選鎮歷史上首位華裔和亞裔鎮議員；劉巧怡表示，她期待為當地創造積極改變，為所有背景的居民更好地服務。

在3日於長島Harbor Links高爾夫球場舉行的就職儀式上，在國會眾議員孟昭文的見證下，劉巧怡正式宣誓成為北罕普斯狄鎮第四選區議員，該選區亞裔人口超過50%，包含新海德公園(New Hyde Park)、曼哈塞丘(Manhasset Hills)、赫里克(Herricks)等地。

劉巧怡表示，很自豪且榮幸能夠參加該選區的選舉，「我的勝利代表著打通渠道、開拓機會和成為亞裔社區的有力代言人，一直以來，長島各地的亞裔在政府部門代表不足。作為大頸南部和新海德公園的地方代表，我期待為所有居民創造積極的改變。」

劉巧怡鼓勵其選區內的青少年積極競選學生會職位，她表示，「我希望我的當選能為所有長島的亞裔開啟一扇大門，創造通往民選官員職位的道路。」

劉巧怡此前表示，自己上任後會持續關注三個問題，第一是公共安全，第二是發展商業，比如讓赫里克擁有大型超市；第三是關注耆老項目，提供更多可負擔房屋。

劉巧怡2011年從皇后區森林小丘搬到長島新海德公園後，開始擔任志願者，最初在當地家長教師協會，「我想參與社區，參與兒子的成長」，她是北罕普斯狄鎮華人協會成員、納蘇郡亞裔諮詢委員會副主席、赫里克華人協會(Herricks Chinese Association)創辦人及主席，也是棒球教練和女童軍義工。2021年，她任州眾議員斯立提(Gina Sillitti)辦公室社區聯絡員後，繼續幫助社區。

亞裔 長島 眾議員

上一則

Citi Bike調漲價格 單車升級

下一則

中美會計師協會年度慶典 展望未來

延伸閱讀

步川普後塵？賓州國會眾議員培瑞遭提告 恐禁列名初選

步川普後塵？賓州國會眾議員培瑞遭提告 恐禁列名初選
州眾議員寇頓任命賀立寧為新幕僚長

州眾議員寇頓任命賀立寧為新幕僚長
科州共和黨眾議員貝波特換選區 連任吃力 怪罪好萊塢明星

科州共和黨眾議員貝波特換選區 連任吃力 怪罪好萊塢明星
共和黨接薩福克郡郡長 長島繼續轉紅

共和黨接薩福克郡郡長 長島繼續轉紅

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47
紐約市長亞當斯今日臨時召開在線記者會，對載無證客入城的公車公司設置嚴格規範。(取自會議直播)

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

2023-12-27 17:53
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

2023-12-31 06:23

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍