Citi Bike調漲價格 單車升級

紐約市內的共享單車Citi Bike從4日起調漲價格。(本報檔案照)

從4日起，紐約市 內的共享單車Citi Bike將調漲價格，非會員的單程最低使用費用從原本的4.49元上漲至4.79元，會員年費也上漲近15元；Citi Bike宣布，漲價計畫與改善和擴展服務息息相關，用戶將會看到升級化的單車停靠站和性能更佳的新一代單車。

漲價計畫去年底由Citi Bike系統的共同運營方Lyft 最早向用戶通知，根據計畫，Citi Bike的會員年費將從205元增至219.99元，漲幅超過7%，而對於超過45分鐘的騎行，使用車輛的費用將從每分鐘0.17元增至0.20元。

對非會員則實行「起步價」的計價方式，每次解鎖普通腳踏車並騎行30分鐘以內，用戶需要一次性支付的費用將從目前的4.49元增至4.79元，而若使用電動車 輛，則「起步價」還要再增加0.30元，達到5.09元。非會員使用時間超過30分鐘之後，每分鐘的使用費將從0.26元增至0.30元。

單車全日通行價格仍維持在19元，但加時費和使用電動車輛的費用上漲至每分鐘0.30元；減價單車共享計畫的每月費用同樣是5元，但超過45分鐘的額外騎車時間費用將增加至每分鐘0.20元，電動單車則上漲至每分鐘0.10元。

與此同時，Lyft Pink All Access會員的年費不變，但進出曼哈頓的45分鐘以內的電動單車騎行上限將提高至4元，超過45分鐘的額外騎車費用則增加到每分鐘0.20元；最後，Citi Bike也將推出一項新的會員福利，為所有新會員提供60分鐘的免費電單車使用時間，現會員則會在更新會籍時享用優惠。

Citi Bike表示，漲價計畫對於未來在紐約市內擴張和改善服務有很大的作用，也需憑此來支持不斷增長的業務，並承諾用戶將會看到升級版的單車停靠站和新一代單車的亮相。