市郊居民憂治安更少前往曼哈頓 重創百老匯

數據顯示，到百老匯觀劇的紐約市郊觀眾的不斷減少，導致百老匯票房相比疫情之前大幅下降。(美聯社)

數據顯示，到百老匯 觀劇的紐約市 郊觀眾的不斷減少，導致百老匯票房相比疫情 之前大幅下降，主要原因之一是對曼哈頓的「安全擔憂」。

據營銷和廣告公司Situation Group對全國約1700名百老匯購票者的調查，許多紐約郊區居民選擇不再前往百老匯，其中半數受訪者表示「安全擔憂」是主要原因。約41%的紐約郊區居民表示，相比2019年，他們更少前往曼哈頓娛樂。

根據百老匯聯盟(Broadway League)去年12月公布的數據，2022至2023演出季中，百老匯共售出了1230萬張門票，較2018至2019演出季下降了17%，該季是百老匯自新冠疫情關閉前的最後一個完整演出季。在上一個演出季中，紐約大都會區的郊區居民僅貢獻了整體票房的14%，即170萬張，是百老匯聯盟紀錄數據的23年以來的最低值。

根據市警察局(NYPD)的數據，截至去年12月24日，紐約市的總體犯罪率較前一年下降了5%，謀殺案減少了11%，槍擊事件減少了24%。儘管如此，襲擊案與汽車盜竊案卻分別增加了6%和15%。

百老匯聯盟主席聖馬丁(Charlotte St. Martin)上個月在一份聲明中表示，最近一場演出季見證了「有史以來最高比例的觀眾多樣性。」她認為這可能歸因於更多的營銷工作和更多由有色人士編寫和主演的節目。

百老匯聯盟報告稱，上一個演出季中，百老匯觀眾的平均年齡為40.4歲，是過去20年中最年輕的。然而，許多新節目不像20歲的「魔法壞女巫」(Wicked)和有27年歷史的「芝加哥」(Chicago)一樣長壽。過去一年中關閉的十幾個節目中，有些僅開放了數周或數月，包括「壞灰姑娘」(Bad Cinderella)、「卡美洛」(Camelot)、「KPOP」和「不再有了」(Ain't no Mo)。

為百老匯製作公司提供諮詢服務的所羅門合夥人(Solomon Partners)投資銀行家瓦薩曼(David Wasserman)表示，觀眾流失有可能是新節目沒有迎合觀眾的口味而導致的。「從我觀察到的情況來看，百老匯還是很受歡迎的。尤其是那些經典的節目，門票價格更高，人們也願意買帳。」瓦薩曼說。