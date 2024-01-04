我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

市郊居民憂治安更少前往曼哈頓 重創百老匯

記者范航瑜／紐約報導
數據顯示，到百老匯觀劇的紐約市郊觀眾的不斷減少，導致百老匯票房相比疫情之前大幅下降。(美聯社)
數據顯示，到百老匯觀劇的紐約市郊觀眾的不斷減少，導致百老匯票房相比疫情之前大幅下降。(美聯社)

數據顯示，到百老匯觀劇的紐約市郊觀眾的不斷減少，導致百老匯票房相比疫情之前大幅下降，主要原因之一是對曼哈頓的「安全擔憂」。

據營銷和廣告公司Situation Group對全國約1700名百老匯購票者的調查，許多紐約郊區居民選擇不再前往百老匯，其中半數受訪者表示「安全擔憂」是主要原因。約41%的紐約郊區居民表示，相比2019年，他們更少前往曼哈頓娛樂。

根據百老匯聯盟(Broadway League)去年12月公布的數據，2022至2023演出季中，百老匯共售出了1230萬張門票，較2018至2019演出季下降了17%，該季是百老匯自新冠疫情關閉前的最後一個完整演出季。在上一個演出季中，紐約大都會區的郊區居民僅貢獻了整體票房的14%，即170萬張，是百老匯聯盟紀錄數據的23年以來的最低值。

根據市警察局(NYPD)的數據，截至去年12月24日，紐約市的總體犯罪率較前一年下降了5%，謀殺案減少了11%，槍擊事件減少了24%。儘管如此，襲擊案與汽車盜竊案卻分別增加了6%和15%。

百老匯聯盟主席聖馬丁(Charlotte St. Martin)上個月在一份聲明中表示，最近一場演出季見證了「有史以來最高比例的觀眾多樣性。」她認為這可能歸因於更多的營銷工作和更多由有色人士編寫和主演的節目。

百老匯聯盟報告稱，上一個演出季中，百老匯觀眾的平均年齡為40.4歲，是過去20年中最年輕的。然而，許多新節目不像20歲的「魔法壞女巫」(Wicked)和有27年歷史的「芝加哥」(Chicago)一樣長壽。過去一年中關閉的十幾個節目中，有些僅開放了數周或數月，包括「壞灰姑娘」(Bad Cinderella)、「卡美洛」(Camelot)、「KPOP」和「不再有了」(Ain't no Mo)。

為百老匯製作公司提供諮詢服務的所羅門合夥人(Solomon Partners)投資銀行家瓦薩曼(David Wasserman)表示，觀眾流失有可能是新節目沒有迎合觀眾的口味而導致的。「從我觀察到的情況來看，百老匯還是很受歡迎的。尤其是那些經典的節目，門票價格更高，人們也願意買帳。」瓦薩曼說。

百老匯 疫情 紐約市

上一則

牙買加電影院6月熄燈 大學點影院或關門

下一則

流感、新冠、RSV感染人數飆 紐約市醫院恢復口罩令

延伸閱讀

紐約皇后區芮氏規模1.7地震 羅斯福島爆炸恐有關

紐約皇后區芮氏規模1.7地震 羅斯福島爆炸恐有關
馮小剛時代不再 「非誠3」票房慘敗

馮小剛時代不再 「非誠3」票房慘敗
芝郊區跟進芝加哥 開罰德州無證移民巴士

芝郊區跟進芝加哥 開罰德州無證移民巴士
無證客巴士避紐約新規改停新州 數百無證客搭火車進曼哈頓

無證客巴士避紐約新規改停新州 數百無證客搭火車進曼哈頓

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47
紐約市長亞當斯今日臨時召開在線記者會，對載無證客入城的公車公司設置嚴格規範。(取自會議直播)

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

2023-12-27 17:53
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

2023-12-31 06:23

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍