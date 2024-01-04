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紐約客談／威風的無證拖車公司 被唬住的華人移民

紐約客談

近日，一名華人反映在超市停車場被私人拖車公司以無正當理由罰款136元，該公司沒有經營執照，且早有多位華裔受害者挨罰。

在法制健全到足以在全世界排上號的紐約，這樣無人限制的私權領域可以持續延伸，無疑有缺乏相應管制的原因。此類拖車公司鎖住或者拖住你的車，讓急用車的你當時當刻無法可想，只能自認倒楣，接受罰款。

另外一方面， 華人的逆來順受和語言不通，可能也在無形中讓情況更加惡劣；而這也許，就是為什麼該停車場雇用的私人拖車公司，能夠以一種不合理的方式橫行十幾年卻無人監管的原因，因為那是一個華人為主的社區，私人拖車公司在這樣的社區中，利用人們的無知和無助，實施不合理的規定。

沉默的華人以一種順從的姿態接受他們的規則，並悉心教授後來的人：你一定要下車立刻去超市，否則他們就罰錢，這是我們也沒辦法的事情。好像只要做了這些，我們就可以免於受害。

這只是眾多問題的一個折射面，反思對這類私人規則的接受與否，是華人移民應該好好思考的方面；此外，超市與停車場並無關聯，但仍遭受著責難，反倒加深了所謂「華人專坑華人」的印象，但事實上，拖車公司和管理拖車公司的老闆，都是非亞裔

對於華人社區和當地監管機構來說，這是一個警鐘。我們需要更嚴格的監管和更具包容性的社區環境，以保障社區居民的權益和安全。同時，華人社區成員也應更加積極地了解當地的法律法規，並團結起來積極爭取自身的權益。唯有如此，才能夠防止類似事件的再次發生，讓社區成為更加公平正義的地方。

華人 亞裔 華裔

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