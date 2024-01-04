3日新規生效 市警聯合執法 布碌崙大橋攤販撤退

新規生效後，布碌崙大橋已無攤販。(記者劉梓祁／攝影)

毗鄰曼哈頓華埠 的布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)，作為市內著名地標之一，每年吸引大量遊客前往觀光 拍照，並由此催生大量有證及非法攤販在橋上售賣紀念品，時常引來占道投訴；為此，市交通局(DOT)已從3日起禁止沿途攤販設攤攬客，市警(NYPD)亦從3日清晨起聯合執法，當日橋上已無攤販可見。

布碌崙大橋已豎起新指示牌，禁止擺攤。(記者劉梓祁／攝影)

根據市交通局新規，街頭攤販已不得在任何城市橋梁的單車道或步行道上設攤。因此，市府已於數日前在橋上多處張貼包括中文在內的多語言告示，告知攤販須在本月2日晚11時59分前離開，違者將被開具罰單或沒收販售工具及貨品。新規生效首日，橋上可見已無攤販聚集處出售藝術品、紀念品或拍照服務。

市警自清晨清理大橋後原地待命。(記者劉梓祁／攝影)

周邊居民及社交媒體的影像顯示，市警成員從當日清晨起到達橋內，在命令攤販攜帶物品離開後，收繳有至少十餘張摺疊桌，並將其擺放在上橋入口處。據了解，攤販可在日後向交通局索回物品。早間執法結束後，仍有多位警員在場待命，交通局人員及車輛亦同時逗留。

市警收繳至少十餘張摺疊桌。(記者劉梓祁／攝影)

市警消息人士指，華埠五分局和毗鄰一分局協助了本次由交通局主導的執法行動。現場一名交通局雇員表示，僅收到在當日到場清理的要求，未知日後是否仍有執法行動。新規生效同時，大橋步道中央亦豎起警示牌，內容為不得騎車及不得販售。對此，有多位攤販表示，禁令影響其合法謀求生計，且無法尋得它處擺攤。

在同日舉行的市警犯罪統計簡報會上，市長亞當斯 (Eric Adams)將執法稱為給城市帶來「秩序」的行動。他說，如今大橋乾淨、整潔，是紐約市「應該呈現的樣貌」。市府聲明亦指，橋上攤販及商品「危及行人安全」並「阻礙行人流動」。據市政數據，大橋步行道平均寬度為16呎，但存在多處狹窄區域。

交通局表示，2022年球季每周末均有3萬4000名行人在橋中央的木製步道穿行，而2021年秋天時此數字為1萬7000人。