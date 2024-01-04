我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

3日新規生效 市警聯合執法 布碌崙大橋攤販撤退

記者劉梓祁／紐約報導
新規生效後，布碌崙大橋已無攤販。(記者劉梓祁／攝影)
新規生效後，布碌崙大橋已無攤販。(記者劉梓祁／攝影)

毗鄰曼哈頓華埠的布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)，作為市內著名地標之一，每年吸引大量遊客前往觀光拍照，並由此催生大量有證及非法攤販在橋上售賣紀念品，時常引來占道投訴；為此，市交通局(DOT)已從3日起禁止沿途攤販設攤攬客，市警(NYPD)亦從3日清晨起聯合執法，當日橋上已無攤販可見。

布碌崙大橋已豎起新指示牌，禁止擺攤。(記者劉梓祁／攝影)
布碌崙大橋已豎起新指示牌，禁止擺攤。(記者劉梓祁／攝影)

根據市交通局新規，街頭攤販已不得在任何城市橋梁的單車道或步行道上設攤。因此，市府已於數日前在橋上多處張貼包括中文在內的多語言告示，告知攤販須在本月2日晚11時59分前離開，違者將被開具罰單或沒收販售工具及貨品。新規生效首日，橋上可見已無攤販聚集處出售藝術品、紀念品或拍照服務。

市警自清晨清理大橋後原地待命。(記者劉梓祁／攝影)
市警自清晨清理大橋後原地待命。(記者劉梓祁／攝影)

周邊居民及社交媒體的影像顯示，市警成員從當日清晨起到達橋內，在命令攤販攜帶物品離開後，收繳有至少十餘張摺疊桌，並將其擺放在上橋入口處。據了解，攤販可在日後向交通局索回物品。早間執法結束後，仍有多位警員在場待命，交通局人員及車輛亦同時逗留。

市警收繳至少十餘張摺疊桌。(記者劉梓祁／攝影)
市警收繳至少十餘張摺疊桌。(記者劉梓祁／攝影)

市警消息人士指，華埠五分局和毗鄰一分局協助了本次由交通局主導的執法行動。現場一名交通局雇員表示，僅收到在當日到場清理的要求，未知日後是否仍有執法行動。新規生效同時，大橋步道中央亦豎起警示牌，內容為不得騎車及不得販售。對此，有多位攤販表示，禁令影響其合法謀求生計，且無法尋得它處擺攤。

在同日舉行的市警犯罪統計簡報會上，市長亞當斯(Eric Adams)將執法稱為給城市帶來「秩序」的行動。他說，如今大橋乾淨、整潔，是紐約市「應該呈現的樣貌」。市府聲明亦指，橋上攤販及商品「危及行人安全」並「阻礙行人流動」。據市政數據，大橋步行道平均寬度為16呎，但存在多處狹窄區域。

交通局表示，2022年球季每周末均有3萬4000名行人在橋中央的木製步道穿行，而2021年秋天時此數字為1萬7000人。

華埠 亞當斯 觀光

上一則

紐約穩租公寓房東未註冊 月罰500元

下一則

華人攜外族裔居民示威 反對貝瑞吉遊民所建案

延伸閱讀

網紅聚集直播求打賞 廣西桂林大橋淪「丐幫橋」？

網紅聚集直播求打賞 廣西桂林大橋淪「丐幫橋」？
布碌崙盜賊一月4次搶劫同一家商店 至今逍遙法外

布碌崙盜賊一月4次搶劫同一家商店 至今逍遙法外
史島、布碌崙分傳警車車禍 5警、6平民傷

史島、布碌崙分傳警車車禍 5警、6平民傷
布碌崙史島各發生涉警車交通事故 5警員6平民受傷

布碌崙史島各發生涉警車交通事故 5警員6平民受傷

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47
紐約市長亞當斯今日臨時召開在線記者會，對載無證客入城的公車公司設置嚴格規範。(取自會議直播)

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

2023-12-27 17:53
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

2023-12-31 06:23

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍