騎電單車搶劫橫行 五分局警民會籲提防

市警五分局在中華公所召開警民會，特別提示居民警惕最近較為流行的電單車騎士搶劫行為。(記者許君達／攝影)

市警五分局3日在紐約中華公所舉行警民會，通報近期以來曼哈頓華埠 及周邊地區的重大案件較少，但小額盜搶案件較為頻發。此外，警方還特別提示居民警惕最近較為流行的電單車騎士搶劫行為。

五分局的統計數據顯示，2023年的最後一周，轄區內的總體犯罪案件比上年同期減少了一成，而在整個12月內，犯罪案件數也比上年同期有所減少。在具體犯罪類型上，減少最為突出的是重竊案(Grand Larceny)，2023年年底發生的數字比2022年年底減少了近一倍。不過，搶劫(Robbery)和輕竊案(Petit Larceny)則有較為顯著的增加。

此外，較受華人關注的仇恨犯罪在整個統計周期內無一發生，這與市警總局近日公布的「仇亞犯罪銳減」趨勢相吻合。

主持本次警民會的五分局特殊行動部巡官麥克基弗里(Daniel McKeefrey)表示，近期轄區內相對平靜，犯罪行為多為小偷小摸，鮮見暴力案件。不過，他提醒社區居民警惕近期開始流行的電單車騎士搶劫。這種行為是全市性的、並非華埠獨有，嫌犯會駕駛行動靈活的電單車在街道上尋覓目標，然後伺機靠近受害者並搶奪其手中或身上的財物，然後迅速逃離。警方提示，由於冬季衣著厚重，市民在出行時最好將財物收在大衣內部，避免裝在外側口袋或背挎在外的小包中，以避免被電單車劫匪或扒竊分子盯上。

麥克基弗里還透露，近期發現轄區附近有一名入室盜竊慣犯出沒，此人名為Ennis Fowler，為非洲裔男性，年齡在60歲左右，身高約6呎，光頭、留有鬍鬚，經常衣著考究、戴墨鏡及外科口罩 。據警方透露，此人曾有32次被捕紀錄。

在警民合作制止犯罪方面，五分局表示由於缺乏公共監控設備，希望安裝有私人監控攝影機的商戶或業主積極與警方分享影像紀錄，以便追查案犯。