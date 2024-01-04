華人攜外族裔居民示威 反對貝瑞吉遊民所建案

數十民眾3日聚集在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉4大道的遊民收容所選址前示威。(記者顏潔恩/攝影)

數十名華人和多族裔市民3日聚集在布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉4大道的遊民 收容所選址前示威，反對新建收容所；當地華裔 居民指出，平日已遭受到遊民的騷擾，增設收容所後恐怕會給社區治安和生活品質帶來更深層的破壞，呼籲市府撤銷建案。

3日美國華人社團反暴聯盟總會、Bay Ridge Towers大廈委員會發起示威活動，數十名華裔和外族裔居民手舉標牌在選址前抗議，批評市府行事不透明，在未經民眾的同意和任何溝通下執意建收容所；反對者也痛斥當地民選官員給收容所計畫開綠燈，卻不曾設想將進一步威脅治安，周遭的學校、圖書館等基礎設施、以及商店的經營環境都會暴露於險境之中。

居住附近的一名華裔房東陳先生表示，當地議員傾向於任由遊民進入貝瑞吉是一種出賣當地居民的作法，認為這些人當中有很多癮君子，將把原本宜居的貝瑞吉搞成「像垃圾一樣的地方 」；此建案在他看來，會給房東、住客在內的所有人帶來負面影響，平時已經飽受遊民騷擾，總是遇到有人敲門索錢、或在房門口大小便、亂丟垃圾，擔憂收容所建成後場面只會更糟糕。

Bay Ridge Towers大廈的一名白人住戶則發言道，市議會選區一結束，社區才被告知要建收容所，但在此之間無論是民選官員還是社區委員會都沒有人給居民通報過，非常不合理；他指出，遊民會在公園裡聚毒喝酒，甚至入室和入車盜竊等犯罪會接踵而來，「他們不會工作的，因為沒有適合的工作崗位，這個社區將會被毀掉。」

反暴聯盟的發起人李子清表示，該會目前正在社區發起中英文請願書的連署行動，希望籌集社區更多人的聲音，將影響力發揮到最大，令市府收回成命；他們也在請願網站Change.org上發起請願，有興趣的民眾可瀏覽https://chng.it/nwrdBrw6YH。