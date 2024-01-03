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停車場收費糾紛 金城發超市喊冤

記者高雲兒╱紐約報導
向張先生提出拖車罰款的拖車。(張先生提供)
向張先生提出拖車罰款的拖車。(張先生提供)

新年剛過，張先生卻遇到煩心事，他去法拉盛金城發超市購物時，只因沒有直接進超市，而是先拿外賣，就被該停車場的私人拖車公司罰款136元；事後張先生發現，他似乎被胡亂收費，自己也不是唯一的受害者，且該拖車公司沒有經營執照；金城發負責人表示，超市與停車場並無關聯，卻總是無端被責，備感無奈。知情人士提醒，類似事件已在不同地方發生多次，華人務必小心，也籲受影響的商家業主們掛雙語警示牌以提醒更多客人。

張先生2日向本報反應，他在當日中午12時左右，將車停在超市前的停車場，而後進入對面的餐館拿外賣，「進去不到五分鐘，突然一個黑人進來，問我某某車是不是我的，然後讓我跟他出去」。

張先生出去後，被對方告知自己不是超市顧客，不可以將車停在該停車場，「我和他說，我們拿個外賣，馬上就要去超市，他聽都不聽，一定要罰款。」

無奈之下，張先生只能交了136元的罰款，因為對方只收取現金，「當時旁邊有兩人圍著，告訴我漲價了，之前只要60多」；感到蹊蹺的張先生連忙去附近的商家問了問，「結果他們說，我被訛了！」

根據金城發超市外牆貼著的拖車罰款費用，卸車費(Drop fee)是62.5元加稅，也就是即將被拖走的汽車卸車費；車輛移走費(removal fee)是125元加稅；張先生表示，「我的車還沒有被拖走，他怎麼能收136塊呢？」

張先生與向他收費的非洲裔男子交涉，「但是他不睬我，直接走了」。他後來發朋友圈後瞭解到，自己不是唯一的受害者，「有朋友說，自己之前在超市購物有小票，還被罰款了」。

金城發經理表示，已經有很多顧客反映此事，「有人衝進來就罵我們超市，我們也很無奈」；他表示，該拖車公司是超市和周邊商家的房東雇的，與超市無關；超市工作人員表示，這一停車場是被監控器嚴密監視的，只要顧客下車後沒有馬上進入購物中心的商店，就會被拖車，就算到了停車場外的其他商家後再回購物中心購物也不行。

根據超市的外牆標誌，上面並沒有限定停車時間，也沒有明確告示要先進店消費，否則就會被拖車；在紐約市府網站上，該停車場的拖車公司Epic Towing，顯示沒有營業執照。

本報試圖聯繫拖車公司，對方未接電話。

他去法拉盛附近的金城發超市購物時，只因沒有直接進超市，而是先拿外賣，就被該停車場...
他去法拉盛附近的金城發超市購物時，只因沒有直接進超市，而是先拿外賣，就被該停車場的私人拖車公司罰款136元。(張先生提供)
金城發經理表示，已經有很多顧客反映此事，「有人衝進來就罵我們超市，我們也很無奈」...
金城發經理表示，已經有很多顧客反映此事，「有人衝進來就罵我們超市，我們也很無奈」；他表示，該拖車公司是超市和周邊商家的房東雇的，與超市無關。(記者高雲兒／攝影)
在紐約市府網站上，該停車場的拖車公司Epic Towing，顯示沒有營業執照。(...
在紐約市府網站上，該停車場的拖車公司Epic Towing，顯示沒有營業執照。(紐約市府網站截圖)
根據超市的外牆標誌，上面並沒有限定停車時間，也沒有明確告示要先進店消費，否則就會...
根據超市的外牆標誌，上面並沒有限定停車時間，也沒有明確告示要先進店消費，否則就會被拖車。(記者高雲兒／攝影)

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