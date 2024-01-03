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市警港口小組 水上救援英雄

記者胡聲橋╱紐約報導
市警港口小組代表蘭迪介紹該組的設備和船隻。(記者胡聲橋╱攝影)
市警港口小組代表蘭迪介紹該組的設備和船隻。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約市警察局的港口小組(Harbor Unit)承擔全市的水上搜救和洪水期間的救援工作，他們在全市的反恐任務中也發揮著關鍵作用。港口小組2日邀請多家華文媒體到港口小組所在地參觀，介紹該小組的日常工作、常用設備和輝煌歷史。

2009年1月15日，全美航空公司(US Airways)的1549號班機因為在起飛爬升過程中遭加拿大黑雁撞擊，兩台引擎同時熄火，飛機完全失去動力，最後被迫在曼哈頓中城西側的哈德遜河河面迫降。當時在港口小組的全力救援和其他機構的協助下，機上155人全部生還，該事件被稱為「哈德遜河上的奇跡」，好萊塢還將其拍成了一部電影。

港口小組辦公區的樓道內，至今還掛著當時參與營救的照片。港口小組的代表蘭迪(Mark Landi)警官介紹說，當時是1月中旬，天氣非常冷，救援工作難度相當大。

蘭迪帶記者參觀了停泊在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉海邊的海港小組的工作船隻。他介紹說，該小組的工作船隻從28呎到70呎不等，其中大部分都是31呎的巡邏艇。這種巡邏艇執行任務時，通常配有兩到三個警察，但最多可以裝載12名乘客，這種巡邏艇速度非常快。

蘭迪說，港口小組的成員和這些船隻共同完成執法、安全和一般救援等一系列任務，該小組甚至還可以提供某些醫療援助。此外，大型船隻還自帶小船，可以在淺水區實施救援。

港口小組成員在執行任務期間所穿的服裝也各不相同，其中的特殊服裝包括一種全身包裹僅露臉部，可以防止救援人員在水中失溫的紅色防護服，該防護服上的裝置還可以幫助直升機將人救起；另一種特殊衣服是在城市發生洪水等水災時所穿的黃色干衣，它可以防止受污染的水進入，但它不保溫；還有一種特殊服裝基本上是一件從頭到腳的救生衣，可以讓救援人員在水中漂浮。

已在市警港口小組工作九年的蘭迪說，該小組很多成員，包括他在內，都是有執照的海岸警衛隊隊員。不過，沒有船只經驗的警員也可以申請加入市警港口小組，並在接受相關培訓後上崗。警員要加入港口小組必須通過游泳測試、某些體能測試和面試等。

市警港口小組代表蘭迪介紹該組的特殊工作服裝。(記者胡聲橋╱攝影)
市警港口小組代表蘭迪介紹該組的特殊工作服裝。(記者胡聲橋╱攝影)

洪水 布碌崙 紐約市

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