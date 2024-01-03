紐約市本周末 或迎近2年來首場大雪

紐約市上一場大雪還是2022年初。圖為2022年1月7日紐約時報廣場大雪後的景象。(美聯社)

紐約市 即將迎來一場風暴，有望帶來近兩年以來的首場大雪。紐約市上次出現可測量的大雪還是在2022年初。氣象學家警告，本次風暴將不僅降雪，還可能帶來沿岸洪水 與強風。

本次東北風暴預計將於6日(周六)晚間抵達紐約，持續至下周一早晨。福克斯天氣(Fox Weather)氣象學家勞滕巴赫(Marissa Lautenbacher)指出，這場降雪很可能是自2022年2月以來大紐約地區首次超過一吋的降雪。她表示：「這可能是東北部這個冬天的第一場大雪。」

2023年，紐約市只經歷了輕微的零星降雪，總共僅有2.3吋，是自19世紀中葉以來的最低降雪量。平均而言，紐約市每年約有30吋的降雪，去年的降雪量比平均水平低了92％。紐約市上次降雪量少於4吋的年份還是在1913年。本月2日是中央公園沒有出現至少1吋降雪的第688天，遠超第二長連續無雪天數的400天，該紀錄於1998年結束。

勞滕巴赫警告說，無論本周末的降雪總量如何，星期天紐約市都將可能出現沿海洪水和強風。然而，她也強調現在預測降雪總量還為時過早。

勞滕巴赫表示，如果低氣壓系統稍微偏向內陸，則內陸地區將看到更多雪，而沿海地區則因暖空氣較多而難以見到雪。然而，如果冷空氣在離岸處形成，紐約市將受到更多冷空氣的影響，下雪概率將有所增加。此外，降雪量不僅受水氣影響，還和氣溫有關。氣象學家目前無法確定紐約市的氣溫是否足夠低以形成降雪，否則可能出現降雨或雨夾雪。

在整個2023年，美國除了東南部等地區以外，全國平均氣溫至少偏高了5度，並度過了一個溫暖的12月，北部地區因此擁有了一個無雪的聖誕節 。政府官員表示，這僅僅是長達數十年的氣候變化的一小部分。