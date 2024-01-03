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中華公所 辦中華民國開國113年紀念大會

記者劉梓祁╱紐約報導
中華民國113年開國紀念大會在中華公所舉行。（主辦方提供）
中華民國113年開國紀念大會在中華公所舉行。（主辦方提供）

位於曼哈頓華埠的紐約中華公所日前舉辦「元旦暨中華民國113年開國紀念大會」，多位台方代表及近百位僑團負責人到場參與，共同回顧過去一年成就，並展望未來的合作與發展。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，全球多地在過去一年受到戰爭及通貨膨脹的影響，而台灣展現了「穩健的民主韌性」，從而更加凸顯了其在地緣戰略變局及全球產業鏈重組中的關鍵角色。他說，台灣本月即將舉行第八次總統大選，過程將成為「民主成功的故事」，為國際成員塑造榜樣。

李光章還指，開國紀念活動存在重大意義，因1911年廣州黃花崗起義當日，孫中山亦在中華公所演講、宣揚革命理念，隔年元月1日民國便成立。他強調，紐約各僑團在百年來不僅支持孫中山的治國理念，亦崇尚自由、民主和人權法治的價值，須向其表達謝意與敬意。

中華公所主席曾偉康致詞表示，公所及屬下僑團將繼續踐行三民主義，並希望華人社區在新的一年安定繁榮。

同時到場的還有經文處副處長張俊裕及張麗賢和行政組長黃韋仁，以及華僑文教中心主任陳永豐和中華公所顧問伍銳賢、紐約台山寧陽會館主席伍健平、美東聯成公所主席梁漢本、美國安良工商會總理陳啟靈和美洲協勝公會總理黃仕初等人。

中華民國 華埠 曼哈頓

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