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無證客曲線入城 亞當斯怨庇護城市政策

記者許君達／紐約報導
新澤西地方官員透露，從德州等地載運無證客的巴士開始大量進入新州錫考庫斯等火車站，並指導無證客自行乘火車進入紐約以逃避新的入城規定。圖為與紐約僅一站之隔的錫考庫斯車站。(記者許君達／攝影)
新澤西地方官員透露，從德州等地載運無證客的巴士開始大量進入新州錫考庫斯等火車站，並指導無證客自行乘火車進入紐約以逃避新的入城規定。圖為與紐約僅一站之隔的錫考庫斯車站。(記者許君達／攝影)

在大量載運無證客的巴士為了逃避紐約市的新入城禁令、改而選擇新澤西通勤火車站落客的消息被各大媒體報導後，紐約市長亞當斯(Eric Adams)2日在電視節目中首次對此表態，並抱怨紐約的庇護城市法律讓他束手束腳。亞當斯的說法遭到了移民權利倡導團體的抨擊，不過，州長霍楚(Kathy Hochul)則在發表州情咨文的記者會後，對亞當斯委婉地表達了支持。

據報導，在去年年底亞當斯簽署了對入城無證客巴士加強限制的行政令後，來自德州等地的巴士業者開始選擇新澤西州的通勤鐵路車站作為落客地點，然後指導無證客自行乘火車前往紐約尋求庇護。僅在去年年底的兩天之內，就有至少十輛巴士用這種方式源源不斷地向紐約繼續輸送無證客。

亞當斯2日在位於曼哈頓中城羅斯福酒店(Roosvelt Hotel)的庇護接待中心參與了福斯電視台(FOX)的早間節目採訪。他介紹，如今該中心每周接待2500至4000人，而市內所有安置場所都已人滿為患。隨著世界局勢的動盪、尤其是數百萬委內瑞拉人湧向美國邊境，這場難民危機已達到舉世空前的程度，但這不該由紐約一個城市來承擔。

他向媒體抱怨，由於庇護城市地位的相關法律規定，他無權阻止任何人進入城市，也無法將任何無證移民的信息通報給移民與海關執法局(ICE)。他甚至暗示申請庇護者中有潛在的危險份子，「並不是每個來這裡的人都是為了追求美國夢。」

亞當斯的言論遭到維權組織紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)的強烈抨擊。該組織執行長阿瓦德(Murad Awawdeh)在公開聲明中指責亞當斯試圖拆散移民家庭、破壞紐約長期以來作為庇護城市的法治根基，並且忘記了他的競選承諾。

州長霍楚在2日回答記者提問時，用另一種敘述方式表達了與亞當斯相似的意思。她說，「新澤西是個好地方，也有很多工作機會。然而為何無證客在新澤西下了車依舊朝向紐約而來？是因為我們有庇護權法，而新澤西沒有。」她表示，紐約在接納和保護移民方面可以說是世界第一，但「我們裝不下全世界80億人。」

在面對媒體追問時，霍楚拒絕評論亞當斯的爭議言論，只是謹慎地表示，「他工作很勤奮，」她支持亞當斯在處理當前困境時所做出的努力。

對於無證客屢禁不止的情況，亞當斯公開抱怨紐約市的庇護城市法律引爭議。圖為亞當斯出...
對於無證客屢禁不止的情況，亞當斯公開抱怨紐約市的庇護城市法律引爭議。圖為亞當斯出席2024曼哈頓跨年活動。(市長辦公室flickr)
州長霍楚在受訪時同樣表示庇護權法是吸引無證客無論如何也要前往紐約的最大原因之一。...
州長霍楚在受訪時同樣表示庇護權法是吸引無證客無論如何也要前往紐約的最大原因之一。(記者許君達／攝影)

亞當斯 庇護 移民家庭

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