州眾議員寇頓任命賀立寧為新幕僚長

州眾議員寇頓宣布任命賀立寧為新幕僚長。(寇頓辦公室提供)

州眾議員 寇頓(William Colton)2日宣布,任命賀立寧博士為新幕僚長,他曾以研究學者的身分在寇頓辦公室實習。寇頓的前任幕僚長莊文怡成功當選43區市議員。

賀立寧是一位居住在布碌崙(布魯克林)的社區活動人士,就任幕僚長後,他還兼任「反對86街遊民所」專案小組協調員。賀立寧從2006年開始就曾以研究學者的身分在寇頓辦公室實習。

賀立寧擁有美國紐約州 倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)生態經濟學博士學位,曾就職於紐約州獨立系統營運商(NYISO)和加州 獨立系統營運商(CAISO)等非營利性的公共利益公司。這兩家公司負責監管美國兩個最大的電力系統和電力市場的營運。

在社區服務上,賀立寧是美國亞太公共事務委員會(APAPA)全國理事會成員;曾任美國華人聯合會(UCA)董事會成員,紐約首都地區華社董事會(Chinese Community Center of the Capital Region of New York)主席兼總裁,全球亞洲鯉魚聯盟(Global Asian Carp Coalition)執行董事;在倫斯勒理工學院(RPI)就讀期間,曾任學生參議員。

寇頓在聲明中說,非常高興賀立寧重返他的辦公室。賀立寧在各種問題上的專業知識將是他今後工作的寶貴財富,選民將欣賞他廣博的知識和服務選民的堅定承諾。

賀立寧表示,很高興再次為州眾議員寇頓工作,將盡力為選民服務,使選區更適合生活和工作。