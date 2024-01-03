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州眾議員寇頓任命賀立寧為新幕僚長

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員寇頓宣布任命賀立寧為新幕僚長。(寇頓辦公室提供)
州眾議員寇頓宣布任命賀立寧為新幕僚長。(寇頓辦公室提供)

眾議員寇頓(William Colton)2日宣布，任命賀立寧博士為新幕僚長，他曾以研究學者的身分在寇頓辦公室實習。寇頓的前任幕僚長莊文怡成功當選43區市議員。

賀立寧是一位居住在布碌崙(布魯克林)的社區活動人士，就任幕僚長後，他還兼任「反對86街遊民所」專案小組協調員。賀立寧從2006年開始就曾以研究學者的身分在寇頓辦公室實習。

賀立寧擁有美國紐約州倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）生態經濟學博士學位，曾就職於紐約州獨立系統營運商(NYISO)和加州獨立系統營運商(CAISO)等非營利性的公共利益公司。這兩家公司負責監管美國兩個最大的電力系統和電力市場的營運。

在社區服務上，賀立寧是美國亞太公共事務委員會(APAPA)全國理事會成員；曾任美國華人聯合會(UCA)董事會成員，紐約首都地區華社董事會(Chinese Community Center of the Capital Region of New York)主席兼總裁，全球亞洲鯉魚聯盟(Global Asian Carp Coalition)執行董事；在倫斯勒理工學院(RPI)就讀期間，曾任學生參議員。

寇頓在聲明中說，非常高興賀立寧重返他的辦公室。賀立寧在各種問題上的專業知識將是他今後工作的寶貴財富，選民將欣賞他廣博的知識和服務選民的堅定承諾。

賀立寧表示，很高興再次為州眾議員寇頓工作，將盡力為選民服務，使選區更適合生活和工作。

眾議員 紐約州 加州

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