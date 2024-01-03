共和黨接薩福克郡郡長 長島繼續轉紅

共和黨羅曼(Ed Romaine)日前宣誓就任長島薩福克郡郡長。(取自蘇福克郡政府)

共和黨 羅曼(Ed Romaine)近日宣誓就任長島 薩福克郡(Suffolk County)郡長，成為20年以來首位擔任該職位的共和黨成員，標誌長島正繼續轉紅。

羅曼在Eastport South Manor中學舉行的就職儀式上重申了他對保護居民安全的承諾。他表示，薩福克郡將迎來嶄新的一天，他將確保市警和地方檢察官所需的一切，包括資助一個新的法醫實驗室。他稱這些舉措為「必須要做的事」，同時希望薩福克郡在未來能更具成本效益。

羅曼在大選中擊敗民主黨 卡洛(Dave Calone)，接替了此前在該職位12年之久的民主黨前任貝隆(Steve Bellone)，這也使得共和黨拿下了該地區所有的要職。在過去幾年中，紐約市以外各郡的紅色浪潮，也讓共和黨拿下在長島納蘇郡(Nassau County)和薩福克兩郡郡長、地方檢察官以及主計長的位置。

納蘇郡共和黨主席凱羅(Joseph Cairo)表示，共和黨的勝利讓全島重新煥發「熱情」。他們幫助人們解決問題，包括抵制無現金保釋、堅守稅收底線等。他稱，甚至有些傳統保守的民主黨人也給予他們支持和投票，並認為當前的形勢很好。

羅曼對共和黨同僚支持率的上升感到欣喜，他認為，長期直接與支持者交談及互動也是他受到兩黨歡迎的主要原因。數百人出席了他的就職儀式，其中包括聯邦參議員多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和共和黨同僚、長島國會眾議員拉洛塔(Nick LaLota)和加爾巴裏諾(Andrew Garbarino)。

前國會眾議員桑托斯(George Santos)被逐出國會後，紐約州定於2月13日舉辦國會第三選區特別選舉，以填補桑托斯留下的空缺。長島納蘇郡郡議員、非洲猶太裔女性費麗(Mazi Melesa Pilip)將與民主黨國會前眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)對決。據了解，民主黨將在競選中投入大量資金，以在大選前減緩共和黨的勢頭，而共和黨則希望在最近的勝利中再創佳績。