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盤點交通基建 州府去年改善逾1500哩道路

記者許君達／紐約報導
州長霍楚宣布，紐約州2023年共完成了1500哩道路和2800座橋梁的改善。(取自州長辦公室)
州長霍楚宣布，紐約州2023年共完成了1500哩道路和2800座橋梁的改善。(取自州長辦公室)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)1月1日宣布，州府在整個2023年內，對交通基礎設施的投入超過24億元，共改善了1586哩公路和2833座橋梁，還填平了超過110萬個路面坑洞。

根據州府公布的數據，2023年用於公路改善的資金達到7億5300萬元，而用於橋梁改善和更換的資金更是接近17億元。從地區分布上看，除了基礎設施長期投入不足的紐約州中西部鄉村地區分得的資源較多外，另一個數字較為顯著的地區是交通設施已開始老化的長島。在整個2023年間，長島地區共完成了208哩的公路升級和263座橋梁改造工程。在紐約市範圍內，分別有34哩的公路和131座橋梁得到了改善。

霍楚上任以來，一直進行基礎設施的投資。2022年，紐約州通過了總額達328億元的基建五年計畫，其中包括多項子計畫。例如，其中一項「填平我們的坑洞」計畫(Pave Our Potholes)，就為紐約州的地方道路和州級高速公路的升級改善各提供了5億元資金。2023年內，超過500哩的道路改善工程便是利用這項計畫提供的資金完成的。

在霍楚的五年規畫中，還包括利用公路收費所得的資金再投資等資本運作。從2022年至2023年，紐約州橫貫公路(New York State Thruway)完成了總長度570哩之中的162哩升級改造工程，除路面重鋪外，還進行了大量行車安全方面的強化工程，包括路肩維修、車道線重畫以及路標和排水系統改善等，這些工程所需的資金便是利用7830萬元的通行費資本再投資所得籌集的。

紐約州 投資 霍楚

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