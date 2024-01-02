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聚聲堂藝術學院新年音樂會 慶成立十周年

記者胡聲橋／紐約報導
紐約聚聲堂藝術學院在布碌崙舉行元旦音樂會，慶祝成立十周年。(記者胡聲橋／攝影)
紐約聚聲堂藝術學院在布碌崙舉行元旦音樂會，慶祝成立十周年。(記者胡聲橋／攝影)

紐約聚聲堂藝術學院1月1日在布碌崙(布魯克林)舉行新年元旦音樂會，展示成立十年來在社區取得的成果。在長達四個小時的演出裡，特邀嘉賓和各年齡的學員們共呈現了近60個精彩的節目，包括各種聲樂、器樂和舞蹈表演，令人目不暇接。

新年元旦，紐約聚聲堂慶新年暨「歌之緣」十周年慶音樂會在日落公園四大道的基督衛理公會天福教堂(Tian Fu United Methodist Church)登場。聚聲堂藝術學校負責人梁瓊尹老師首先代表全體師生送上新年問候，並感謝十年來各界對該校的支持和幫助。她說，為了感謝社區，他們精心準備了一台歌舞節目，回饋社區。

歌舞節目共分四部分：無麥鋼琴伴奏聲樂表演、歌舞和器樂表演、重唱小組唱和大合唱，以及獨唱。從孩童到成年學員，每個表演者都充分展示成果與才藝，以精彩的表演征服觀眾。

無麥鋼琴伴奏聲樂表演最能看出演唱者的實力。聚聲堂田簫鳴師彈唱的「望鄉詞」，男高音溫源淇演唱的「木魚石的傳說」，呂彬彈唱的「月之故鄉」，梁瓊尹演唱的「我親愛的爸爸」唱功深厚，感情充沛，贏得了現場熱烈的掌聲。

創辦於2013年的紐約聚聲堂，成立十年來致力於紐約華人社區的音樂才藝普及教育，至今已培養出近千名學員，這些學員不僅活躍於各大歌唱比賽和演出舞台，也活躍於各種社區活動，豐富了社區的文化生活。

聚聲堂童聲合唱團尤其名聲在外，該合唱團團員的年齡在四至12歲之間，他們都接受過正規的聲樂訓練，擅長演唱中華唐詩雙語歌曲、兒童歌曲、英文流行歌曲等。

日落公園 布碌崙 華人

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