布碌崙葛瓦納倉庫變無證客庇護所 居民怒

布碌崙葛瓦納一家倉庫要改成大型無證客庇護所，周邊居民強烈反對。(谷歌地圖)

在幾乎沒有公眾監督的情況下，布碌崙(布魯克林)葛瓦納(Gowanus)的一家倉庫正被改建成大型無證客庇護 所，而且這個庇護所可能會運營多年。這一計畫經披露後，引起了周圍許多居民的強烈反對。

市樓宇局的許可證和城市公共紀錄顯示，位於葛瓦納3街130號的一棟長期空置的前釀酒廠建築正被一名大牌房地產 投資人改建成擁有400個床位的無證客庇護所。

這位名叫列維坦(David Levitan)的房地產投資人是紐約市無證客庇護所的主要業主之一。不過，「紐約時報」2021年的一項調查披露，列維坦曾因隱瞞建築物骯髒的建築條件而受到審查。

葛瓦納的這家倉庫原來是釀酒廠，被畫為製造業用途。2018年，這棟建築被納入尋求成為地標的當地建築之一。附近居民因此懷疑，業主列維坦在幾乎沒有經過社區協商的情況下，就將這棟建築改變了用途。

一位鄰居說，這是一個只收容男性的庇護所，現在正試圖以無證客庇護所的性質悄悄潛入，將來還會在不遵守正常程序的情況下變成永久的遊民庇護所。

這位鄰居認為，這是一個典型的利用危機實施房地產性質轉換的案例。在無證客危機迫在眉睫的情況下，他們獲批將其改建為臨時緊急庇護所，然後又可以到手利潤豐厚的九年期租約。以每平方呎不到20元的價格將一棟7萬平方呎的製造業大樓改建成居民收容所，這簡直令人不可想像。

樓宇局目前已頒發開工許可證，同意將3街130號「從一棟現存的商業建築改建為臨時住所，內設16間寢室，共有400個床位和附屬辦公室」。據鄰居說，他們最近幾天已經看到工人在建築內安裝隔離板。

遊民服務局(DHS)的發言人也證實，家庭健保服務公司BHRAGS Home Care Corp.將在3街130號開展業務，該場地將於2024年初開放，而且該公司已與大樓業主簽訂了為期九年的租約。