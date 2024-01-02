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布碌崙葛瓦納倉庫變無證客庇護所 居民怒

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙葛瓦納一家倉庫要改成大型無證客庇護所，周邊居民強烈反對。(谷歌地圖)
布碌崙葛瓦納一家倉庫要改成大型無證客庇護所，周邊居民強烈反對。(谷歌地圖)

在幾乎沒有公眾監督的情況下，布碌崙(布魯克林)葛瓦納(Gowanus)的一家倉庫正被改建成大型無證客庇護所，而且這個庇護所可能會運營多年。這一計畫經披露後，引起了周圍許多居民的強烈反對。

市樓宇局的許可證和城市公共紀錄顯示，位於葛瓦納3街130號的一棟長期空置的前釀酒廠建築正被一名大牌房地產投資人改建成擁有400個床位的無證客庇護所。

這位名叫列維坦(David Levitan)的房地產投資人是紐約市無證客庇護所的主要業主之一。不過，「紐約時報」2021年的一項調查披露，列維坦曾因隱瞞建築物骯髒的建築條件而受到審查。

葛瓦納的這家倉庫原來是釀酒廠，被畫為製造業用途。2018年，這棟建築被納入尋求成為地標的當地建築之一。附近居民因此懷疑，業主列維坦在幾乎沒有經過社區協商的情況下，就將這棟建築改變了用途。

一位鄰居說，這是一個只收容男性的庇護所，現在正試圖以無證客庇護所的性質悄悄潛入，將來還會在不遵守正常程序的情況下變成永久的遊民庇護所。

這位鄰居認為，這是一個典型的利用危機實施房地產性質轉換的案例。在無證客危機迫在眉睫的情況下，他們獲批將其改建為臨時緊急庇護所，然後又可以到手利潤豐厚的九年期租約。以每平方呎不到20元的價格將一棟7萬平方呎的製造業大樓改建成居民收容所，這簡直令人不可想像。

樓宇局目前已頒發開工許可證，同意將3街130號「從一棟現存的商業建築改建為臨時住所，內設16間寢室，共有400個床位和附屬辦公室」。據鄰居說，他們最近幾天已經看到工人在建築內安裝隔離板。

遊民服務局(DHS)的發言人也證實，家庭健保服務公司BHRAGS Home Care Corp.將在3街130號開展業務，該場地將於2024年初開放，而且該公司已與大樓業主簽訂了為期九年的租約。

庇護 無證客 房地產

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