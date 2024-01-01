紐約親巴團體千人示威 險釀衝突

在紐約的跨年活動前，近千人聚集在曼哈頓哥倫布圓環支持巴勒斯坦。(記者許君達／攝影)

以哈戰爭不僅令全球陷入了空前的價值觀撕裂，更令西方各國不得不對跨年活動可能面臨的安全風險加強戒備。作為全球左派運動的中心之一，紐約在12月31日也有近千人聚集在距離時報廣場 很近的哥倫布圓環(Columbus Circle)舉行支持巴勒斯坦 解放運動的示威及大規模遊行。驚險的是，在示威過程中，有多名支持以色列 的人士與抗議者發生激烈口角，但幸好未蘊釀出更暴力的衝突。

示威活動由以紐約為總部的激進左派團體「人民論壇」組織。活動從當日下午2時開始，但直至下午3時以後，仍有親巴人士陸續到場，現場總人數近千。

示威場所位於曼哈頓中央公園旁的哥倫布圓環內，人群高舉巴勒斯坦旗幟、大幅標語以及諷刺總統拜登為「殺人魔」的玩偶，並不時高喊「解放巴勒斯坦」、「不要資助以色列」等口號表達訴求。

由於示威現場與時報廣場跨年活動區域距離很近，警方對本場活動高度重視，除圓環外圍安排了大量警員待命外，還在抗議人群中部署了多名社區協調員以及執勤警員。鑑於此前曾有抗議團體毀壞圓環中央的哥倫布雕像，警方同時也安排多名警員在雕塑下方警戒，阻止人群靠近。

抗議過程中，不時有過路車輛鳴笛表達支持，但也吸引了持不同意見的人士。一名反對者不斷圍繞圓環行走，並高喊穢語辱罵抗議人群企圖激怒對方，但並未得逞。此後，一男一女兩名手持以色列國旗和擴音器的活動人士靠近活動入口，嘗試與抗議者理論。部分抗議者向二人圍攏、加入論戰並與他們陷入爭吵，另有一些抗議者用搖鈴和手鼓試圖干擾親以人士的發言，現場火藥味漸濃。不過，在警察以及抗議方自己的糾察隊介入下，場面逐漸演變為和平辯論。

在辯論進行時，數名過路的市民亦加入「戰局」。一位帶著四個孩子的女士情緒激動，向人群高喊「哈瑪斯是恐怖組織」、「美國以你們為恥」等，換來的回應則是「以色列是種族滅絕」、「你去過加薩嗎」。在此過程中，亦有支持川普的人士加入挺以一方、與抗議者對峙。最終，警員將過路市民一家護送離開現場，「論戰」戰事平息。