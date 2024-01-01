卸任市議員盤點政績 李凱健將留在共和黨

卸任市議員李凱健表示將留在共和黨內。(取自李凯健X)

卸任市議員李凱健(Ari Kagan)是2023年底離開市議會的四名市議員之一。因為市議員選區重畫，李凱健被迫與另一名現任市議員紀思庭(Justin Brannan)在同一選區角逐而落敗。李凱健最近向媒體講述了他的任職經歷，對自己支持警察和執法部門的做法感到驕傲，對於能立法保護政府樓租戶權益感到欣慰。

李凱健說，兩年任期內，他提出的所有法案中，唯一獲得通過的是為紐約市 房屋局(New York City Housing Authority，簡稱NYCHA)制定的「NYCHA問責法案」。李凱健說，儘管它只是一項決議，但他個人非常喜歡，因為它要求州立法機關和聯邦政府開始審查NYCHA物業經理對租戶投訴的反應，保護了租戶的權益。在為選區分配資金方面，他認為「皇冠上的明珠」是去年政府撥款800萬元，用於現代化改造、翻新和修復非常陳舊的萬寶路住宅(Marlboro Houses)社區中心。他自己覺得在立法方面並不是那麼成功，因為市議會議長沒有將他的一些法案付諸表決。

李凱健說，身為市議員，他感到最有收穫的是幫助居民改變了人生。他的辦公室在兩年時間內為成千上萬的選民解決了問題，其辦公室收到了大量感謝卡。他舉例說，在申請政府房的過程中，有人因為犯了一些程序上的錯誤，或者說一些官僚主義帶來的錯誤就被排除在申請隊列之外。他的辦公室幫助這些人恢復排隊，有的最終獲得了住房。

李凱健2020年以民主黨 身分就任市議員，於2022年底轉投共和黨 。當問及他是否對此感到後悔時，李凱健說，他今後將留在共和黨內，他對此沒有絲毫後悔。他說，有人認為他改換黨籍是因為重畫選區，這在一定程度上確實如此，但不是唯一的原因。他對民主黨、對整個程序完全不滿意。

當被問及接下來將從事什麼工作時，李凱健說，他有好幾個學位，他曾為兩位市主計長工作過，為國會議員和市議員工作過，自己也當過兩年市議員，他在公共事務和營銷方面擁有豐富的經驗，所以他可能會同時做兩件事，既與政府合作，也與私營部門合作。他說正收到不少工作邀請。