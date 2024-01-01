過失致死法案 霍楚再次否決

州長霍楚再次否決了過失致死提案。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)近日否決了過失致死提案(Wrongful Death Act)。這是她第二次否決該案。霍楚此前在去年1月對該法案的早期版本提出異議，擔憂該法案可能導致「絕大多數消費者的保險費上升，以及將民眾的醫療機構財務安危置於風險之下」，她在本次的否決備忘錄中重申了這些擔憂。

霍楚在否決的文件中指出，州議會在上屆會期通過了一項修訂紐約過失致死法的提案，雖然本意良善，但該法案代表了紐約過失致死法律體制的根本性轉變，可能導致意外且嚴重的後果。霍楚表示她試圖與議會善意合作修訂該法案，並且在截止日逼近時，公開提出了適當修改的明確標準，然而與議會的協商未能產生令人滿意的協商結果。

紐約州 擁有全國範圍最為嚴格的過失致死法規。根據自1847年首次制定以來，該法律基本未修改過。現行法律規定，受害者的家庭無法就不當死亡帶來的痛苦訴諸法律索賠，只能就與失去的工資和收入有關的損害提起訴訟。

其他人對霍楚的決定不滿，包括紐約州刑事司法改革的倡導團體紐約州訴訟律師協會(New York State Trial Lawyers Association)的主席舍爾(David Scher)。「她正在剝奪受害者在法庭上的權利，使殺害比受傷更為有利，並將企業利潤置於患者安全之上，」舍爾在霍楚否決後不久發表的聲明中寫道：「這次否決是一次她作為領導的完全失敗。」

亞美醫師協會(CAIPA)首席運營官沈卉則在否決後代表該會發出聲明，感謝州長的決定：「亞美醫師協會衷心感謝霍楚州長再次否決過失致死法案，繼續堅定支持社區醫療從業者和小商家為紐約的移民社群提供重要服務。多虧州長的領導，獨立的診所醫生，特別是我們代表的亞裔 社區醫生與他們的團隊，總算得以避免這項法案可能導致的保險費飆升。我們的會員得以繼續提供文化相容、語言相通的醫療服務滿足患者的需求。霍楚州長扮演亞裔社區鼓舞人心的盟友，我們期待與她繼續合作，建立一個強大、公平的醫療體系，提供所有紐約人應得的高質量護理服務。」