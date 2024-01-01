月租最低847元 皇后區木邊平價屋抽籤

在皇后區木邊(Woodside)的一棟九層樓公寓開發項目中，將提供23套經濟適用房單元參與市府的抽籤，其中一居室的月租金最低為847元。(記者邢易霖／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)最近簽署了「公平住房架構」(Fair Housing Framework)法案，致力於在全市五大區興建和維護更多的平價屋 。在皇后區木邊(Woodside)的一棟九層樓公寓開發項目中，將提供23套平價屋單元參與市府的抽籤，其中一居室的月租金 最低為847元。

該項目位於當地52街43-15號，共設有87個單元，其中64個為市價。公寓將提供13套經濟型一居室和10套兩居室參與市府的抽籤，月租金將根據申請者的收入而定，一居室的月租金從847元至2700元不等，兩居室的月租金從976元到3077元不等。

如果住房的價格約為居住者收入的三分之一或更低，則被視為平價屋，平價屋的收入資格和租金是以地區收入中位數(AMI)為基礎。根據家庭和單元大小，這些單元面向收入在地區收入中位數40%到130%之間的居民，收入從3萬3806元到16萬7750元不等。

該公寓位於地鐵7號線旁邊，距離52街林肯大道(Lincoln Ave)地鐵站 不到一個街區。建築面積為6萬9000平方呎，其中9000平方呎用於商業用途，樓內包含35個地下停車位。

每個單元都配有陽台、洗碗機、洗衣機和烘乾機。該公寓也是寵物友好型公寓，並配有虛擬門衛、高端廚房用具、節能電器、媒體室、遊戲室、派對室、停車位、健身房、屋頂露台、電動汽車充電站、公共區域無線網絡、電梯、在線支付房租選項、高速網路及監控攝像頭。