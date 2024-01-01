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法拉盛跨年夜餐館火 預定爆滿

記者高雲兒／紐約報導
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)

2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮，許多餐廳都各出新招，吸引食客光臨；一些餐廳負責人表示，跨年夜預定幾乎都已爆滿，不少臨時來的食客只能排長龍等待；另外，也有許多民眾選擇去超市購買食材，在家度過跨年夜。

12月31日下午，新東溢豐的肖經理正在為晚上的跨年夜晚飯做準備，「今天晚上訂滿了，昨天就滿了，前天也滿了」；他說，從聖誕節到元旦的這一個禮拜，幾乎每晚都坐滿了客人，臨時前來的客人需要等待20多分鐘，「常常都是一大家子來，朋友聚會或者家人團聚，前兩天還有婚禮」。

肖經理提到，餐廳最受歡迎的套餐價格是1288元，內含多樣化的菜色，包括帝王蟹和新鮮生蠔等海鮮，「很吸引人，而且價格實惠。」然而，他表示，整體來說，2023年的平均客單價比前一年降低了大約20％，「發錢那一年，大家花錢最多，吃得更豐盛。」

王子街的粥之家也是相同的盛況，該店經理表示，這幾天的跨年夜預訂都已爆滿，感覺比2023年更好，「我們也會有臨時的客人來，但由於店面比較大，所以不會排很長的隊。」

位於39大道的局氣同樣爆滿，下午2時左右，店內已經座無虛席，十多單客人還在排隊，市場部負責人Lucas表示，「這一個禮拜生意都很好，又是過節又是放假，跨年夜和新年晚餐一定要提前預訂。」他補充道，若是臨時前來，食客可能得等待一個半小時左右，這是因為每桌必點的招牌菜烤鴨需烤製60分鐘，「烤鴨非常受歡迎。」

Lucas透露，餐廳提供的八到十人套餐，價格範圍在488元至788元之間，內含許多新推出的菜色，例如肉汁泡飯等，「這些菜色單點是點不到的，希望能吸引更多食客的光臨。」

除了各類餐館，不少華人也決定自己做菜；緬街的新龍興超市內熙熙攘攘，許女士說，她是第一年來美國，和兒子兒媳共同度過在美國的第一個新年，「我準備包一些餃子，做一些泡菜，比較實惠。」

王子街的粥之家也是相同的盛況，該店經理表示，這幾天的跨年夜預訂都已爆滿，感覺比去...
王子街的粥之家也是相同的盛況，該店經理表示，這幾天的跨年夜預訂都已爆滿，感覺比去年更好。(記者高雲兒／攝影)
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／...
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／...
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／...
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)
除了各類餐館，不少華人也決定自己做菜；緬街的新龍興超市內熙熙攘攘。(記者高雲兒／...
除了各類餐館，不少華人也決定自己做菜；緬街的新龍興超市內熙熙攘攘。(記者高雲兒／攝影)
局氣市場部負責人Lucas表示，「這一個禮拜生意都很好，又是過節又是放假，跨年夜...
局氣市場部負責人Lucas表示，「這一個禮拜生意都很好，又是過節又是放假，跨年夜和新年晚餐一定要提前預訂。」(記者高雲兒／攝影)

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