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布碌崙2023年槍擊謀殺案下降

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙的槍擊案和謀殺案於2023年呈下降的趨勢。圖為布碌崙8大道社區。(本報檔案照)
布碌崙的槍擊案和謀殺案於2023年呈下降的趨勢。圖為布碌崙8大道社區。(本報檔案照)

結束2023年，布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)近日公布最新報告，指今年布碌崙的槍擊案和謀殺案呈下降的趨勢；據悉，該區的公共安全在過去三年來持續迎來積極的轉變，從新冠疫情期間居高不下的犯罪率中發生逆轉，甚至恢復到疫前的低犯罪水平狀態。

根據統計，布碌崙2023年共發生337宗槍擊案，比起2022年的449宗，減少了25%，其中槍擊案受害者也從去年的544降到397人；伴隨著槍枝暴力的減少，謀殺案也下降約10%，相較去年同期減少15宗案件，重罪的整體發生率均下降至少5%。

蔣莎樂辦公室指出，其中改善最大的區域包括布碌崙北部的分局，特別是73分局管轄的布朗斯維爾(Brownsville)，謀殺案下降67%、槍擊案30%，東紐約(East New York)、貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)、綠點(Greenpoint)的槍擊案也大幅下降；華人群聚的布碌崙南區社區，像是羊頭灣、康尼島，槍擊案分別降低了71.5%和55.6%，而發生在全區政府樓的犯罪率則平均降低了41%。

總而言之，2023年的七項主要犯罪類型中，相比去年下降5.1%，最大的下降率分別是入室盜竊(下降18.4%)、重盜竊(下降7.2%)、強暴(下降6.1%)、搶劫(下降4.2%)，但暴力攻擊和入車盜竊則有所上升。

蔣莎樂辦公室將今年的成就歸咎於強力打擊街頭槍枝和幫派暴力，通過與當地組織的合作以掌握真實且詳細的犯罪情況，並加強對槍枝犯罪的起訴力度等，這些舉措都起到成效；「在促進布碌崙安全的努力中，我們真的看到了效果」，蔣莎樂說道，這些犯罪率下降的數據不單只是數字，「他們代表著有多少生命成功被拯救、社區安全的加強。」

布碌崙地區檢察官蔣莎樂。(本報檔案照)
布碌崙地區檢察官蔣莎樂。(本報檔案照)

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