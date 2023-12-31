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布碌崙大橋禁止擺攤令 1/3將生效 合法持證商家叫苦

記者張心／紐約報導
市交通局開始在橋上發放通知單，提醒攤販們必須在1月3日前打包走人。(記者張心／攝影)
市交通局開始在橋上發放通知單，提醒攤販們必須在1月3日前打包走人。(記者張心／攝影)

紐約市著名地標布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)，因每日遊客熙攘人流雲集，為避免橋梁阻塞、改善市容，市府宣布於2024年1月3日(周三)起，禁止街頭攤販在橋上擺攤賣貨。

根據新規，無論是布碌崙大橋人行道還是單車道，1月3日起均嚴禁擺攤；攤販們必須在1月2日晚上11時59分前離開，違者將開具罰單甚至沒收販售的商品。

作為可以觀賞曼哈頓下城風景的聖地，布碌崙大橋長年人潮集聚，平均每周末就有3萬4000人在橋上行走，使小攤販看到無盡商機。這座1.14哩長的橋上，平日擺滿各式攤位，但幾乎都是非法經營，在販售各種紐約地標紀念品之餘，也夾雜大麻產品、非法酒精甚至活體蛇表演。

市清潔局(Department of Sanitation)曾試圖打擊這一現象，在短短六個月內開具137張傳票，但頻繁的巡邏也收效甚微。為此，市府今年10月提議，出台更嚴格的政策，要求市交通局、市警局、市清潔局聯合執法，徹底清理所有的攤販，保證遊客的旅行安全。

市長亞當斯(Eric Adams)近日表示，布碌崙大橋是令人驚嘆的人造奇蹟，無論是遊客還是市民都應該自在地行走遊覽，而不是像沙丁魚一樣在混亂的擺攤中擠來擠去。據悉，原本平均寬度為16呎的大橋，因為攤販們的加入，使行人可通行的寬度縮短到大約5呎。

主要負責執行新規的市交通局，同日也開始在橋上發放英語、西班牙語和簡體中文版本的通知單，提醒攤販們必須在1月3日前打包走人，否則將被執法人員沒收所有貨品。

目前，橋上的「釘子戶」攤販們已經感受到了新政的壓力，望著已經立起來的通知牌表示，市府不應該「一棒子打死」所有的攤販，而應該只限制無證非法擺攤，給合法持證商家一條生路。

這座1.14哩長的橋上，平日擺滿各式攤位，但幾乎都是無證經營。(記者張心／攝影)
這座1.14哩長的橋上，平日擺滿各式攤位，但幾乎都是無證經營。(記者張心／攝影)

布碌崙 亞當斯 紐約市

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