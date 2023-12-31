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亞當斯當眾揶揄攔檢新法 議員：魯莽

記者劉梓祁／紐約報導
亞當斯在百名警員前，揶揄市議會通過的新法。(記者劉梓祁／攝影)
亞當斯在百名警員前，揶揄市議會通過的新法。(記者劉梓祁／攝影)

在警隊改革呼聲及爭議不斷之下，紐約市議會日前以高票通過系列法案，要求市警(NYPD)對每次街頭攔檢做出報告，引來市長亞當斯(Eric Adams)等人反對；亞當斯近日在警察學院畢業典禮上，批評新法讓警察將重心放在「文書工作」而非「巡邏」上。

根據市議會，該法案名為「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)，要求警察部門增加執法透明度，並記錄與市民進行的所有具有調查性質的接觸。根據現行規定，警員只需將三級攔截的信息記錄到部門數據庫中。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)作為法案起草者，認為新法可以防止警方偏見執法，並杜絕市警非法攔截有色人種。市府及市警表示，匯報一級和二級攔截將花費警員更多時間，導致實際警務工作受拖累。新法通過後，亦有大量警員對此表示反對。

據了解，三級攔截基於強有力的犯罪懷疑或具體證據，並包括更全面的身體搜查。一級攔截則為簡單資訊查詢，如目的地或其它問題；二級要求須有合理懷疑，認為他人可能涉及犯罪或攜帶違禁品。

目前亞當斯尚未決定是否簽署通過法案，不過他的發言引來市議長歐德思(Adrienne Adams)辦公室反駁。該辦公室發言人表示，減少報告攔檢將令非洲裔和西語裔受到更多針對，新法可確保執法透明度，同時提升公眾信任和改善公共安全。市議員紀思庭(Justin Brannan)亦表示，亞當斯發言可用「魯莽」形容。

畢業典禮演講中，亞當斯還批評了「數量上的少數派」(Numerical Minority)，即他認為的進步派民主黨人。他對警員說，「無論發生什麼事，他們都會對你們所做的一切表示抱怨」。

亞當斯 紐約市 民主黨

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