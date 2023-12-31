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排華法案廢除80周年 歌劇天使島1/11布碌崙首演

記者顏潔恩／紐約報導
華人移民歷史歌劇「天使島」，將於2024年1月11日至13日在布碌崙音樂劇院進行紐約首演。(取自BAM官網)
華人移民歷史歌劇「天使島」，將於2024年1月11日至13日在布碌崙音樂劇院進行紐約首演。(取自BAM官網)

「排華法案」廢除80周年之際，一部講述百年前因受該法案影響而遭迫害與歧視的華人移民歷史歌劇天使島」(Angel Island)，將於2024年1月11日至13日在布碌崙(布魯克林)音樂劇院(Brooklyn Academy of Music，簡稱BAM)進行紐約首演；這部中英雙語的歌劇由著名華裔作曲家黃若創作、並現場指揮，目前馬不停蹄在彩排當中，令不少華人民眾相當期待。

「天使島」歌劇的故事背景源於1910年，在舊金山天使島上設立的一座移民拘留所，在往後的30年間，來自80個國家約50萬名移民先後踏出天使島，直到1940年拘留所被燒毀才告一段落；在那之前，「排華法案」於1882年於國會通過，限制華人入境美國或接受嚴格審查，直到審查通過前，這些華人被迫與家人分離，被拘留在天使島上的木屋裡，狹小擁擠的多層舖位就是他們僅有的生活空間，且每日的一舉一動都遭到監視。

根據統計，約17萬5000名華人曾在天使島裡被拘禁，最短的數周，多則數月甚至長達756天，這導致成千上萬的華人在島上顛簸數個月，他們來到美國求學、探親、或是追求全新的生活，但現實是陷入漫長且煎熬的審查和等待；他們將拘禁時面臨的磨難和苦悶寫作成詩，以書信或篆刻在木屋牆上的方式記錄下來，才讓這段苦難的歷史得以讓後人銘記。

黃若受到這些詩文的啟發而創作「天使島」，並攜手導演馬修·小澤(Matthew Ozawa)、陽光四重奏(Del Sol Quartet)、華爾街聖三一堂合唱團(The Choir of Trinity Wall Street)和檔案電影製作人比爾·莫里森(Bill Morrison)，編織出了這首震撼人心的曲子，紀念渴望自由、在艱難環境中展示堅韌的華人移民。

歌劇「天使島」將於1月11日(周四)至13日(周六)在布碌崙音樂劇院演出，地點是布碌崙Lafayette大道30號，購票網址可瀏覽bam.org/angel-island。

作曲家黃若。(取自BAM官網)
作曲家黃若。(取自BAM官網)

天使 華人 歌劇

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