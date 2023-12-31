排華法案廢除80周年 歌劇天使島1/11布碌崙首演

華人移民歷史歌劇「天使島」，將於2024年1月11日至13日在布碌崙音樂劇院進行紐約首演。(取自BAM官網)

「排華法案」廢除80周年之際，一部講述百年前因受該法案影響而遭迫害與歧視的華人 移民歷史歌劇 「天使 島」(Angel Island)，將於2024年1月11日至13日在布碌崙(布魯克林)音樂劇院(Brooklyn Academy of Music，簡稱BAM)進行紐約首演；這部中英雙語的歌劇由著名華裔作曲家黃若創作、並現場指揮，目前馬不停蹄在彩排當中，令不少華人民眾相當期待。

「天使島」歌劇的故事背景源於1910年，在舊金山天使島上設立的一座移民拘留所，在往後的30年間，來自80個國家約50萬名移民先後踏出天使島，直到1940年拘留所被燒毀才告一段落；在那之前，「排華法案」於1882年於國會通過，限制華人入境美國或接受嚴格審查，直到審查通過前，這些華人被迫與家人分離，被拘留在天使島上的木屋裡，狹小擁擠的多層舖位就是他們僅有的生活空間，且每日的一舉一動都遭到監視。

根據統計，約17萬5000名華人曾在天使島裡被拘禁，最短的數周，多則數月甚至長達756天，這導致成千上萬的華人在島上顛簸數個月，他們來到美國求學、探親、或是追求全新的生活，但現實是陷入漫長且煎熬的審查和等待；他們將拘禁時面臨的磨難和苦悶寫作成詩，以書信或篆刻在木屋牆上的方式記錄下來，才讓這段苦難的歷史得以讓後人銘記。

黃若受到這些詩文的啟發而創作「天使島」，並攜手導演馬修·小澤(Matthew Ozawa)、陽光四重奏(Del Sol Quartet)、華爾街聖三一堂合唱團(The Choir of Trinity Wall Street)和檔案電影製作人比爾·莫里森(Bill Morrison)，編織出了這首震撼人心的曲子，紀念渴望自由、在艱難環境中展示堅韌的華人移民。