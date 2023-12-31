河南同鄉會 支持陳熠參選第40選區州眾議員

河南同鄉會30日宣布支持陳熠參選第40選區州眾議員。(記者劉梓祁／攝影)

曾參選皇后區市議員並得到第二高票的法拉盛社區代表陳熠，日前宣布將參選第40選區州眾議員 ，在民主黨初選中挑戰現任議員金兌錫(Ron Kim)；他於30日獲得美國河南 同鄉會支持。

1988年出生的陳熠，曾於2021年參選選區包括艾姆赫斯特(Elmhurst)的第25選區市議員，獲得第二高得票率，後來又參選第40選區州眾議員，但最終退選。陳熠表示，身為13歲隨父母來美的「第1.5代移民」，他深知華人 移民生活的困難與問題，此次再度宣布參選，希望幫助華社提升權益、進入主流。

現為藥房負責人及法拉盛大聯盟副主席的陳熠說，他在美接受教育，也熟悉地方文化，相信自己能夠在政治領域代表華人聲音。他在國會眾議員孟昭文(Grace Meng)等人啟發下參與社區服務多年後，認為現任議員在教育、治安和經濟等方面所持觀點與華人利益不符，如反對先修課程考試(AP)及高中會考(Regents Exams)，若是當選將支持對華裔而言重要的進步機會。

河南同鄉會前會長張富印表示，陳熠雖年輕，但已在社區內深耕多年，是一位「有能力代表華人」的參選人。同時到場的還有河南同鄉會會長王繼成等人。