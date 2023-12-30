預算縮減下 紐約最後一場市警畢業禮

市警舉辦畢業禮，631新警員加入。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警察學院(NYC Police Academy)29日於曼哈頓中城麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行畢業典禮，在市長亞當斯 (Eric Adams)及一眾警局高層見證下，為超過600名市警(NYPD)新血舉辦宣誓及慶祝儀式，其中包括大量華人 警員；然而，由於市府早前宣布縮減多部門預算，該畢業禮將為短期內最後一屆。

當天共有631名警校學員順利畢業，多人來自不同國家、族裔和語言背景，其中亞裔含115位、占比18%，當中華人有數十位。市警總局第一副局長金塞拉(Tania Kinsella)表示，畢業學員中有181人來自全球33個不同國家，並能使用34種不同語言，將進一步擴充目前五區共3萬4000人的警察隊伍。

典禮上，亞當斯與金塞拉等人向警校優秀學員頒發證書。其中，華人警員翁家豪因在校獲得最高槍械熟練度平均成績，在市長和全場觀眾見證下登台領取「培訓主管獎」。

曾在海軍陸戰隊服役的22歲翁家豪，自小就對槍械有興趣，加上接受過大量步槍射擊訓練，擁有部分武器使用的核心基礎，對獲獎感到榮幸和自豪。作為華人移民 ，他在中國出生後僅六個月後便隨家人定居紐約，最初在曼哈頓華埠生活，隨後搬到布朗士。

翁家豪說，成為市警是自小便有的理想，他曾在幼時親眼目睹他人被毆打、搶劫或是騷擾，從此他便決定「採取行動，而非袖手旁觀」。加入市警前，翁家豪在約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)獲得學士學位，未來將被派至布朗士48分局任職。

一同畢業的還有楊雅娟。來自福建的她於2019年移民來美，隨後在丈夫影響下決定報考警校。她說，警校經歷並不如預期般困難，反而感受到紐約對於多元文化的開放和包容。楊雅娟丈夫克里格(Elliot Kriegel)作為納蘇郡(Nassau County)警員，時常在家分享工作經歷，並幫助她適應美國生活。

作為杭州和波蘭猶太人混血後代的克里格用中文表示，在知曉妻子有意從警後便全心支持，因其不僅是服務社區的方式，亦是需要特定技能的專業公職。楊雅娟移民前曾在雲南擔任大學助教和空手道老師，未來將前往布碌崙(布魯克林)83分局任職。她表示，希望未來能有機會服務華人社區，利用語言能力和文化背景溝通和解決問題。