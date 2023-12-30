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班森賀華婦支票遭竄改 損失逾4千元

記者顏潔恩／紐約報導
歹徒日前拿著竄改的支票到社區內的銀行兌現。(谷歌地圖)
歹徒日前拿著竄改的支票到社區內的銀行兌現。(谷歌地圖)

一名居住在布碌崙(布魯克林)班森賀的華裔老嫗，近日將附有支票的信件寄出，疑似遭到盜竊，支票上所寫的抬頭被竄改，損失超過4000元；管轄當地的市警62分局目前提供消息，呼籲知情民眾提供線索。

據警方紀錄，報住在18大道交64街的70歲華嫗於本月19日報警，表示向來以簽發支票的方式來處理帳單，譬如每個月定期寄支票給聯合愛迪生電力公司(ConEdison)，卻在11月7日收到該公司的通知，投訴她未按時繳交當月的電費帳單。

她隨後向「公民銀行」(Citizens Bank)工作人員通報這個情況，不久後工作人員發送一封信件，稱她一張最後四個號碼為3557的支票遭不法分子竄改，將收款人把愛迪生電力公司改寫成Eziro King，並建議她保險起見，立即關閉支票帳戶。

本月17日，她又接到銀行的通知，表示另一張最後三個號碼為122的支票也在上個月也遭到竄改；這張支票是受害者補發給愛迪生公司的支票，收款人再被改寫成Eziro King，從原本42.50元的金額被改到4650元，歹徒也成功憑藉這張支票到銀行兌現。

受害者向警方指出，完全不認識該名收款人；為調查此案，62分局一名警探與受害者、以及銀行工作人員進行三方連線通話，工作人員透露，被竄改的支票是在11月11日，被人拿到18大道6402號的投資銀行(Investors Bank)被兌現。62分局目前已展開調查，懷疑匪徒是通過郵箱盜竊偷走受害者的重要信件。

本月11日，居住在社區內的另一名42歲華裔男子也成為身分盜竊的受害者，他報警指有人於10月5日盜用他的個人資料，到電器連鎖店P.C Richard申請了一張信用卡；歹徒隨後拿著這張卡四處購物，令受害者欠下2339元的卡債，直到收到該公司發來的月結單後才發現身分遭人盜用。

支票 8大道 華裔

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