我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國明年起 減少美赴中人員申請簽證所需資料

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

親子文化傳播中心 布碌崙「為愛走動」

記者顏潔恩╱紐約報導
親子文化傳播中心近日在布碌崙8大道舉辦「為愛走動」聖誕節慶祝活動。(記者顏潔恩╱攝影)
親子文化傳播中心近日在布碌崙8大道舉辦「為愛走動」聖誕節慶祝活動。(記者顏潔恩╱攝影)

為提升社區凝聚力、加強親子互動，親子文化傳播中心(RHB)近日在布碌崙(布魯克林)8大道47至49街，舉辦「為愛走動」聖誕節慶祝活動；當日活動以聖誕主題劇本殺作為節目亮點，來自當地和史泰登島的華裔家庭超過300人參與，欣賞由彩虹屋小朋友帶來的一系列舞蹈表演，每個家庭也能領取免費禮物。

當日活動在市警66分局警員協助維持秩序下進行，主辦方也感謝該中心所有的老師和義工，提前布置好聖誕主題劇本殺的各個布景和遊戲關卡，當日小朋友帶來的芭蕾、嘻哈舞蹈，也是經過不少時間的排練而帶來的演出。

劇本殺作為現代人很喜歡的遊戲形式之一，主辦方配合節日推出聖誕主題版本，參與者在每個關卡中置身於不同的場景如沙漠、森林等，為抵達終點要參與折星星、躲避障礙物、丟沙包、繞口令等遊戲，吸引眾多小朋友迫不及待，在還未開始前便大排長龍等著參加。

主辦方表示，趁著聖誕節日氛圍還在的時候舉辦社區活動，鼓勵家長帶著孩子們積極參與，提升他們的社交能力，親子間也能通過遊戲增加互動，彼此變得更親密；儘管照料孩子們的生活起居是最基本的需要，但也不忘要讓孩子參與能夠培養藝術、文化氣息的項目，賦予他們更多鼓勵和正能量。

當日66分局新局長赫拉特(Kenneth Herrarte)也親自到場視察情況，他發言表示，歸功於主辦方的用心，投入了大量的精力籌備這個活動，他很高興看到那麼多人踴躍參與，令節日的氛圍得以延續，並提前預祝大家度過一個快樂且平安的新年。

親子文化傳播中心創辦人石巧燕表示，當日準備了筋膜按摩槍、橋牌遊戲、禮包等贈送給每個完成遊戲任務的家庭；她指出，該中心的宗旨之一是鞏固華裔家庭親子間的聯繫，希望孩子們長大後不會跟父母疏離，「因此我們想在小的時候就加強這些聯繫，日後家庭的感情才會和諧。」

親子文化傳播中心近日在布碌崙8大道舉辦「為愛走動」聖誕節慶祝活動。(記者顏潔恩╱...
親子文化傳播中心近日在布碌崙8大道舉辦「為愛走動」聖誕節慶祝活動。(記者顏潔恩╱攝影)

親子 聖誕節 華裔

上一則

鼓勵在高收入區建平價房 紐約市府祭稅收優惠

下一則

亞太民主黨新春聯歡會 于金山致謝

延伸閱讀

近50年來「空前創舉」賓州動物收容所的狗狗 聖誕節前全被領養

近50年來「空前創舉」賓州動物收容所的狗狗 聖誕節前全被領養
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
周末好去處／辭舊迎新 布碌崙展望公園跨年煙火秀

周末好去處／辭舊迎新 布碌崙展望公園跨年煙火秀
捷克全國哀悼日 降半旗悼念查理大學槍擊案遇害者

捷克全國哀悼日 降半旗悼念查理大學槍擊案遇害者

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠