親子文化傳播中心 布碌崙「為愛走動」

親子文化傳播中心近日在布碌崙8大道舉辦「為愛走動」聖誕節慶祝活動。(記者顏潔恩╱攝影)

為提升社區凝聚力、加強親子 互動，親子文化傳播中心(RHB)近日在布碌崙(布魯克林)8大道47至49街，舉辦「為愛走動」聖誕節 慶祝活動；當日活動以聖誕主題劇本殺作為節目亮點，來自當地和史泰登島的華裔 家庭超過300人參與，欣賞由彩虹屋小朋友帶來的一系列舞蹈表演，每個家庭也能領取免費禮物。

當日活動在市警66分局警員協助維持秩序下進行，主辦方也感謝該中心所有的老師和義工，提前布置好聖誕主題劇本殺的各個布景和遊戲關卡，當日小朋友帶來的芭蕾、嘻哈舞蹈，也是經過不少時間的排練而帶來的演出。

劇本殺作為現代人很喜歡的遊戲形式之一，主辦方配合節日推出聖誕主題版本，參與者在每個關卡中置身於不同的場景如沙漠、森林等，為抵達終點要參與折星星、躲避障礙物、丟沙包、繞口令等遊戲，吸引眾多小朋友迫不及待，在還未開始前便大排長龍等著參加。

主辦方表示，趁著聖誕節日氛圍還在的時候舉辦社區活動，鼓勵家長帶著孩子們積極參與，提升他們的社交能力，親子間也能通過遊戲增加互動，彼此變得更親密；儘管照料孩子們的生活起居是最基本的需要，但也不忘要讓孩子參與能夠培養藝術、文化氣息的項目，賦予他們更多鼓勵和正能量。

當日66分局新局長赫拉特(Kenneth Herrarte)也親自到場視察情況，他發言表示，歸功於主辦方的用心，投入了大量的精力籌備這個活動，他很高興看到那麼多人踴躍參與，令節日的氛圍得以延續，並提前預祝大家度過一個快樂且平安的新年。