我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國明年起 減少美赴中人員申請簽證所需資料

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

加強文化體驗 護理中心為老人辦聖誕派對

記者邢易霖╱紐約報導
現場嘉賓與老人們一同切蛋糕慶祝生日。(記者邢易霖╱攝影)
現場嘉賓與老人們一同切蛋糕慶祝生日。(記者邢易霖╱攝影)

康華日間護理中心聯合紐約長友協會等機構，29日在皇后區法拉盛為社區老人舉辦聖誕派對，並為12月和1月過生日的老人慶生。活動備有豐富多元的節目，包括民族舞蹈、獨唱表演以及新年抽獎，共同歡度佳節，讓老人們在節日中感受社區溫馨氛圍。

活動邀請香港TVB明星劉少君、皇后區民事法官李昌永(Wendy Li)，以及市長亞裔事務主任鄭祺蓉和社區民代等嘉賓出席。

康華中心負責人高嘉懿表示，今年活動是紐約長友協會主辦的第二年，致力於幫助年長者在聖誕節和新年歡樂度過節日。她指出，這也是老人們在疫情過後首次共同慶祝過年，讓他們不再留守在家中，而是踏出家門參與社區活動。活動旨在讓老人們感受到濃厚的文化氛圍，特別是在節日裡，文化體驗對老人們來說更加重要，同時也是融合東西文化的一種嘗試。

此外，對於一些生活孤獨的老人而言，活動提供了一個交流平台，讓他們能夠感受到社區的關愛，並且有機會擴展社交圈，多交新朋友。她強調，這樣的社區活動不僅能給老人們帶來歡樂，更能夠促進他們之間的交流，緩解生活中的孤獨感。她對未來充滿期待，希望能夠繼續舉辦更多類似的活動，為社區的長者們帶來更多的快樂和正能量。

法官李昌永在活動中表達對老人的祝福，並感謝活動為社區帶來更多溫暖和愛。她表示作為皇后區遺產財產法庭(Surrogate's Court)法官參選人，遺產法庭和每個人的生活和財富計畫息息相關，希望長者給予支持，參與有望為社區帶來更多正面的變化，讓人們在法律體系中感受更多的公平和正義。

現場嘉賓與老人們一同切蛋糕慶祝生日，分發聖誕禮物，傳遞社區溫暖和新春祝福。活動由紐約長友協會、聯合亞美聯盟(UA3)、國際獅子會紐約法拉盛分會等機構贊助。

法拉盛康華日間護理中心聯合紐約長友協會等機構，29日在法拉盛為社區老人舉辦聖誕派...
法拉盛康華日間護理中心聯合紐約長友協會等機構，29日在法拉盛為社區老人舉辦聖誕派對，現場熱鬧非凡。(記者邢易霖╱攝影)

皇后區 法拉盛 聖誕節

上一則

布碌崙華社服務中心與62分局 共慶佳節

下一則

全美前百大學 哥大、紐大等3校上榜

延伸閱讀

紐約地鐵站統計 華人最多的這個站客流量排第一

紐約地鐵站統計 華人最多的這個站客流量排第一
節後華人快遞店冷清 生意比去年少一半

節後華人快遞店冷清 生意比去年少一半
美東紐約三江慈善公所 31日在公所公開發售春節團年宴會餐券

美東紐約三江慈善公所 31日在公所公開發售春節團年宴會餐券
法拉盛民宅盜走17萬元 警緝2嫌

法拉盛民宅盜走17萬元 警緝2嫌

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠