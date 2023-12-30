加強文化體驗 護理中心為老人辦聖誕派對

現場嘉賓與老人們一同切蛋糕慶祝生日。(記者邢易霖╱攝影)

康華日間護理中心聯合紐約長友協會等機構，29日在皇后區法拉盛 為社區老人舉辦聖誕派對，並為12月和1月過生日的老人慶生。活動備有豐富多元的節目，包括民族舞蹈、獨唱表演以及新年抽獎，共同歡度佳節，讓老人們在節日中感受社區溫馨氛圍。

活動邀請香港TVB明星劉少君、皇后區民事法官李昌永(Wendy Li)，以及市長亞裔事務主任鄭祺蓉和社區民代等嘉賓出席。

康華中心負責人高嘉懿表示，今年活動是紐約長友協會主辦的第二年，致力於幫助年長者在聖誕節 和新年歡樂度過節日。她指出，這也是老人們在疫情過後首次共同慶祝過年，讓他們不再留守在家中，而是踏出家門參與社區活動。活動旨在讓老人們感受到濃厚的文化氛圍，特別是在節日裡，文化體驗對老人們來說更加重要，同時也是融合東西文化的一種嘗試。

此外，對於一些生活孤獨的老人而言，活動提供了一個交流平台，讓他們能夠感受到社區的關愛，並且有機會擴展社交圈，多交新朋友。她強調，這樣的社區活動不僅能給老人們帶來歡樂，更能夠促進他們之間的交流，緩解生活中的孤獨感。她對未來充滿期待，希望能夠繼續舉辦更多類似的活動，為社區的長者們帶來更多的快樂和正能量。

法官李昌永在活動中表達對老人的祝福，並感謝活動為社區帶來更多溫暖和愛。她表示作為皇后區遺產財產法庭(Surrogate's Court)法官參選人，遺產法庭和每個人的生活和財富計畫息息相關，希望長者給予支持，參與有望為社區帶來更多正面的變化，讓人們在法律體系中感受更多的公平和正義。