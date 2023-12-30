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布碌崙華社服務中心與62分局 共慶佳節

記者胡聲橋╱紐約報導
州眾議員寇頓參加了這次聖誕慶祝活動。(華社服務中心提供)
州眾議員寇頓參加了這次聖誕慶祝活動。(華社服務中心提供)

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心，日前與市警62分局共同舉行了聖誕節歡慶會，州眾議員寇頓(William Colton)、華商代表以及各界居民等百位人士出席。

這次慶聖誕活動在O大道124號的布碌崙華人社區服務中心會址舉行。州眾議員寇頓(William Colton)及其幕僚長賀立寧，62分局局長劉志強(Eddie Law)等多位警方代表，以及布碌崙海灣公園大道華商會會長李志波等人出席了這次活動。

在節日到來之際，與會嘉賓和社區居民相互祝福，共同祝願聖誕快樂，新年身體健康，萬事如意。布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福說，年末佳節多，是闔家團圓、享受豐盛美食、交換禮物的日子。班森賀社區度過了安寧的一年，離不開62局警員的奉獻和付出。他祝願62分局警員新年一切順利。

62分局華人局長劉志強發言說，節假日期間，民眾更要提高警惕，注意安全，謹防受騙上當。他也希望在新的一年里能更好地為鄉親服務，讓大家能在安寧和平的社區內快樂可生活。

李志波祝大家新年快樂，並希望海灣公園大道華商會的成員節日期間生意興隆，他也希望華人商家能在62分局的保護下安全度過假日銷售旺季。海灣公園大道華商會為活動贊助了食物和飲料，華人社區服務中心給與會者送了各式各樣的小禮物。

華社服務中心與市警62分局共慶聖誕節。(華社服務中心提供)
華社服務中心與市警62分局共慶聖誕節。(華社服務中心提供)

華人 布碌崙 眾議員

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