布碌崙華社服務中心與62分局 共慶佳節

州眾議員寇頓參加了這次聖誕慶祝活動。(華社服務中心提供)

布碌崙 (布魯克林)華人 社區服務中心，日前與市警62分局共同舉行了聖誕節歡慶會，州眾議員 寇頓(William Colton)、華商代表以及各界居民等百位人士出席。

這次慶聖誕活動在O大道124號的布碌崙華人社區服務中心會址舉行。州眾議員寇頓(William Colton)及其幕僚長賀立寧，62分局局長劉志強(Eddie Law)等多位警方代表，以及布碌崙海灣公園大道華商會會長李志波等人出席了這次活動。

在節日到來之際，與會嘉賓和社區居民相互祝福，共同祝願聖誕快樂，新年身體健康，萬事如意。布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福說，年末佳節多，是闔家團圓、享受豐盛美食、交換禮物的日子。班森賀社區度過了安寧的一年，離不開62局警員的奉獻和付出。他祝願62分局警員新年一切順利。

62分局華人局長劉志強發言說，節假日期間，民眾更要提高警惕，注意安全，謹防受騙上當。他也希望在新的一年里能更好地為鄉親服務，讓大家能在安寧和平的社區內快樂可生活。