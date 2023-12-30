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紀思庭：未隱瞞貝瑞吉4大道收容所資訊

記者顏潔恩／紐約報導
各族裔居民日前參加抗議在貝瑞吉建遊民所的示威活動。(本報檔案照)
各族裔居民日前參加抗議在貝瑞吉建遊民所的示威活動。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉4大道遊民收容所建案引發當地華社的反對，選區包括當地的市議員紀思庭(Justin Brannan)近日前發表聲明，向社區更新目前針對建案掌握的信息，強調該辦公室不久前才接獲市府的通知，並非外界謠傳的故意隱瞞實情；他承諾將與市府相關人員持續溝通，有具體的消息將通知社區。

紀思庭在聲明中強調，該辦公室於11月10日才接獲市府通知，將在4大道6530號的空地上建收容所，此前不知情的他也感到驚訝；不過他提醒，建案直到2025年底前都不會有動作，他將在接下來的幾周內，與市府官員見面以確定更多細節。

據他目前掌握的信息，非營利組織「美國志願者」(Volunteers of America)將會運營這個收容所，他們為退伍軍人和其家屬服務已有125年；數天前其辦公室也才查到租賃該址的私人業主身分，正試圖聯繫其律師取得聯繫。

「從政策角度來看，若有空間可建造更多住房，我不會同意建造新的收容所」，紀思庭表示，不認為永無止境地建造收容所，能夠解決遊民危機；另一方面，其團隊發現該選址已有多個建築違規的紀錄，將會就此與市府、市遊民服務局(Department of Homeless Services)、市樓宇局交涉，一旦擁有更多詳細信息，很樂意向社區分享進展，此外也會邀請市府官員走入社區向民眾介紹計畫，以便直接聽取社區的聲音。

紀思庭也指出，目前有組織為了私自的政治意圖而發起示威和簽署運動，但他們非但沒有掌握正確的信息，還散播不實傳言挑起社區的情緒，對此他希望大眾再三斟酌、不要隨便給予信任；最後，他也懇請居民們不要妖魔化無家可歸者，他們只是一時陷入經濟困頓的普通人，在緊要關頭需要別人幫忙一把，呼籲民眾不要將他們視為因有精神問題而犯罪的遊民，於是先入為主對他們心生反感。

遊民 布碌崙 布魯克林

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