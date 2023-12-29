9大道搶嫌被補 遭控強暴、襲擊多罪

入室搶劫強暴嫌疑人伊茲丁被押上警車。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)9大道交59街的華人 店內，日前遭到搶劫，49歲華婦更被強暴，其中一名22歲的嫌犯於28日被市警66分局逮捕，目前被指控強暴、搶劫、襲擊和其他幾項罪名，另一名嫌犯仍在逃；該名嫌犯在被押進警車時喊冤，表示自己沒有犯下強暴罪，指該華人店為「淫窟」。

28日被逮捕的22歲伊茲丁(Mohammed Izzeddin)，家住貝瑞吉68街441號，於28日下午1時遭到警方逮捕。

案發後，66分局迅速通過調看監控錄像等各種方法確切了嫌犯的身分，並發出通緝。警方消息來源稱，伊茲丁28日因為吸毒過量被送去醫院接受治療，這使警方很快鎖定了嫌疑人並將其捉拿歸案。市警68分局的警員將其逮捕後送往66分局接受盤問。大約下午4時30分，嫌疑人伊茲丁被押出66分局。伊茲丁在被押進警車後，還喊道，「我沒有強暴她，那是一個賣淫場所」。

根據49歲的華裔 受害人的講述，23日下午6時左右，她和兩名同事在波羅園(Borough Park)59街交第9大道附近的一家店裡工作。這時，兩名歹徒從外面強行闖入。受害者說，她曾試圖反抗，但其中一名闖入者對她進行了猛烈的攻擊。

這名受害華婦說，當她開門時，這名歹徒就狠狠打她的臉，然後強行闖入店裡。這名歹徒還掐住她的脖子，然後和同夥從店裡搶走了300元現金。受害華婦說，性侵犯發生時，另一名同夥用刀對著另外兩名員工，並讓她們保持安靜。

這名受害華婦說，事發後她精神都快崩潰了，24小時沒合眼。直到現在，她一閉眼還是噩夢一般的經歷，她可能需要心理醫生的幫助。