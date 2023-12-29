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五分局警民會 表彰火災救援警員

記者劉梓祁／紐約報導
五分局表彰火災英勇救人警員。(記者劉梓祁／攝影)
五分局表彰火災英勇救人警員。(記者劉梓祁／攝影)

轄管包括曼哈頓華埠的市警(NYPD)五分局，27日於紐約中華公所召開警民會，表示由於節日期間的人流量，偷盜案件也有明顯增加；日前華埠茶飲店發生火災，當天警民會上，五分局也表彰當日幫助多位長者撤離的警員，並強調社區服務的重要性。

根據市消防局(FDNY)，18日晚約8時45分，華埠伊利沙白街(Elizabeth St.)26號樓宇一層茶飲店內發生火情，濃煙向上蔓延，所幸救援人員到場及時，沒有造成居民傷亡。救援期間，有三名華人長者在上層屋內撤離不便，至少四名五分局警員進入樓內施救。

五分局局長陳韜在頒發表彰時表示，由於火情發生在警局對面，當日值班警員知曉火勢蔓延後，在沒有適當安全裝備的情況下「冒著生命危險主動出擊」幫助樓上居民撤離，是值得讚揚的英勇行為。他說，在警員進入事發樓宇後，已發現濃煙密布，但他們「甚至沒有太多考慮」，心中只有履行職責的想法。

警民會上，由參與救援的警佐達塔維奧(William D'Ottavio)與警佐班菲爾德(Jeremy Banfield)代表全體參與救援成員接受表彰，並得到華埠商業改進區(Chinatown BID)贈送的賀卡及花束。據了解，三名被解救的華人長者年齡為99歲、96歲和91歲。三人被救出後，被安排進入五分局內等候醫護人員，隨後在接受檢測和評估後得以離開。

針對轄區內治安，陳韜表示，在進入節慶期間且人流明顯增多之下，入室盜竊和扒竊案數量有所增加，其中多數住宅盜竊發生在屋主沒有鎖好大門，而遭到盜竊入侵。市警統計數據顯示，截至本月24日的過去近一月內，入室盜竊案增長30%，重竊案由去年同期的61起增加至64起。

鑑於市內發生在大麻店內的犯罪愈發頻繁，陳韜指該現象自大麻銷售許可開始頒發後便持續存在，由於現金交易的特性容易吸引不法分子，所幸轄區內相關犯罪數量有限，且採取犯罪預防外展行動。會議中，分局亦向警員薩博達查(Nicole Sabodacha)授予「當月最佳警員」表彰，讚揚其作為社區協調警員的領導才能。

警員薩博達查獲當月最佳警員表彰。(記者劉梓祁／攝影)
警員薩博達查獲當月最佳警員表彰。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 大麻 華人

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