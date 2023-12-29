市警突擊夜場改與業主提前協商 保守派反對

紐約市取消前市長朱利安尼對夜場的突擊檢查方式，改為警察與夜場業主協商解決方案。(市長辦公室提供)

為了減少夜生活場所業主對市警局的投訴，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)28日宣布取消前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的突擊檢查方式，改為警察與夜場業主協商解決方案，但被保守派質疑，這種更加溫和的做法會加劇治安惡化。

紐約市夜生活場所通常為犯罪高發地帶，前市長朱利安尼曾推出「多機構回應社區熱點行動」(Multi-Agency Response to Community Hotspots, 簡稱MARCH)，允許警察在酒吧、俱樂部等夜場營業的時間突擊檢查，以打擊犯罪改善治安。

現任市長亞當斯今日決定取消這一維持數十年的政策，理由是市警局經常被夜場業主投訴。為了改善警民關係，市府決定改為「與企業協商解決行動」(Coordinating a United Resolution with Establishments, 簡稱CURE)，以談話為非突擊的方式，在不影響商家生意的情況下，維持夜場治安穩定。

根據CURE新規，如果市警局即將採取的行動會收到夜場業主投訴，那麼需要提前和夜場管理層進行溝通交流，之後再確定是否要進一步採取出警行動。此外，新規也要求市警局每半年對突襲行為出台報告，並向夜場提供更多出警突襲的原因。

對此，市議會「常識委員會」成員、保守派市議員霍登(Robert Holden)發文批評，認為MARCH行動並非經常使用，而是執法機構在極端必要情況下為了保護居民安全採取的有效做法，但如果徹底取消，則無形中向不法分子發出錯誤信號，「我希望新規不會適得其反，反倒惡化治安」。

亞當斯則表示，紐約市作為不夜城，夜生活產業能夠促進城市經濟發展。MARCH行動會干擾夜場運營，改為更溫和做法是在尋求治安和商業的平衡。「通過與當地企業開放直接溝通渠道，在執法行動之前給予他們糾正問題的機會，將幫助我們在保護公共安全的同時，確保民眾有更好的生活質量。」