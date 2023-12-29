我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

死亡人數超去年 市警嚴打酒駕

記者劉梓祁╱紐約報導
根據紐約市警統計，今年因酒駕導致的死亡人數遠超去年。(美聯社)
根據紐約市警統計，今年因酒駕導致的死亡人數遠超去年。(美聯社)

根據紐約市警統計，今年因酒駕導致的死亡人數遠超去年，隨著年底節日多，民眾飲酒機會增加，市警28日也聯合多位市府代表及民選官員，呼籲市民在歡度節日也勿忘駕駛安全，否則將對他人安全構成極大威脅。

市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)表示，由於當下為市民和遊客的出行高峰，加之各地跨年活動即將舉行，警方將在此期間增加行車道路的巡邏頻次，區域涵蓋高速公路、城市街道及社區小道。據了解，無標識警車和測速相機將投入使用，且最高優先事項之一是「打擊酒後駕駛者」。

警方數據顯示，本年至今所發生的致死交通故事數量為252宗，較去年同期的253宗減少一宗。其中，涉及酒後駕駛的死亡事故為34宗，已超過2022年的33宗。市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)強調，如果市民計畫在假日期間駕車，需確保不會飲酒，否則將面臨嚴格的執法及處罰。

羅格貴茲表示，儘管全市150個路口監控探頭僅占所有紅綠燈路口的不到1%，但其已能夠直接挽救生命。交通局數據顯示，在2022年，收到一張紅綠燈違規罰單的駕駛者中，有82%未收到第二張罰單，而95%未收到第三張。他還說，行人死亡人數已降至1980年代以來的最低水平，本年至今為96宗，而去年則為118宗，下降了18％。

州參議員劉醇逸也在會上呼籲下調酒後駕車酒精血液濃度的判定門檻，他此前聯合州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)共同提案，希望將酒駕者體內酒精血液濃度超標值由值0.08%下修至0.05%。他表示，對過這項立法感到「非常自信和樂觀」。李維拉也說，市警「支持任何促進公共安全的立法」。

據市警統計，本年因酒駕被捕人數為3639人，較去年所錄3436人增加5％。美國汽車協會(AAA)預測指，本次假日季將有超過1.03億人駕車上路，但往年均有過萬人在在與酒後駕車有關的事故中喪生，因此希望公眾杜絕此危險行為。同時到場的還有市出租車暨禮車管理局(TLC)局長都勇(David Do)等人。

市警28日聯合市府代表及民選官員，呼籲市民在歡度節日勿忘駕駛安全。(記者劉梓祁╱...
市警28日聯合市府代表及民選官員，呼籲市民在歡度節日勿忘駕駛安全。(記者劉梓祁╱攝影)

眾議員 租車 紐約市

上一則

2023最熱門地鐵站 法拉盛緬街7號線上榜

下一則

新加坡女遊客疑拍視頻失足 紐約州立公園墜崖亡

延伸閱讀

明年州議會 這些是教育議程重點

明年州議會 這些是教育議程重點
防糧食券盜刷 紐約店家須張貼警示

防糧食券盜刷 紐約店家須張貼警示
佛光山道場走訪皇后區醫院 為兒童送玩具

佛光山道場走訪皇后區醫院 為兒童送玩具
首屆Jollyfest遊行 好禮相送

首屆Jollyfest遊行 好禮相送

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死