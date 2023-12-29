死亡人數超去年 市警嚴打酒駕

根據紐約市警統計，今年因酒駕導致的死亡人數遠超去年。(美聯社)

根據紐約市 警統計，今年因酒駕導致的死亡人數遠超去年，隨著年底節日多，民眾飲酒機會增加，市警28日也聯合多位市府代表及民選官員，呼籲市民在歡度節日也勿忘駕駛安全，否則將對他人安全構成極大威脅。

市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)表示，由於當下為市民和遊客的出行高峰，加之各地跨年活動即將舉行，警方將在此期間增加行車道路的巡邏頻次，區域涵蓋高速公路、城市街道及社區小道。據了解，無標識警車和測速相機將投入使用，且最高優先事項之一是「打擊酒後駕駛者」。

警方數據顯示，本年至今所發生的致死交通故事數量為252宗，較去年同期的253宗減少一宗。其中，涉及酒後駕駛的死亡事故為34宗，已超過2022年的33宗。市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)強調，如果市民計畫在假日期間駕車，需確保不會飲酒，否則將面臨嚴格的執法及處罰。

羅格貴茲表示，儘管全市150個路口監控探頭僅占所有紅綠燈路口的不到1%，但其已能夠直接挽救生命。交通局數據顯示，在2022年，收到一張紅綠燈違規罰單的駕駛者中，有82%未收到第二張罰單，而95%未收到第三張。他還說，行人死亡人數已降至1980年代以來的最低水平，本年至今為96宗，而去年則為118宗，下降了18％。

州參議員劉醇逸也在會上呼籲下調酒後駕車酒精血液濃度的判定門檻，他此前聯合州眾議員 文雅麗(Jo Anne Simon)共同提案，希望將酒駕者體內酒精血液濃度超標值由值0.08%下修至0.05%。他表示，對過這項立法感到「非常自信和樂觀」。李維拉也說，市警「支持任何促進公共安全的立法」。