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馬賽克拼貼華裔群像 郭麗娜個展

記者許君達╱紐約報導
在農曆年的慶祝活動上，一名盛裝打扮卻大哭的小男孩場景，是令郭麗娜印象最深的作品。(記者許君達╱攝影)
在農曆年的慶祝活動上，一名盛裝打扮卻大哭的小男孩場景，是令郭麗娜印象最深的作品。(記者許君達╱攝影)

紐約華裔藝術家郭麗娜(Nina Kuo)將於曼哈頓的美華藝術協會456畫廊舉辦個展「神話馬賽克」，她透過紐約華裔社區中的人物形象等大量視覺素材，以打亂邏輯連貫性的形式把這些人物拼貼在一起，構成一組組複雜且多元的人物群像，以此完成對於美國華裔群體的「賦人性化」。

郭麗娜認為，「美國華人」是一個由無數鮮活個人組合而成的群體。這個群體是複雜的，每個個人都有他們獨立的性格、生活狀態與喜怒哀樂。然而在當下的語境中，雖然人人都在談論「亞裔」，但在很多人的敘述中，無論「亞裔」還是「華裔」都只是一個呆板的統一標籤，而郭麗娜的創作，便是希望打破這種缺乏人文關懷的敘事方式，讓觀看者重新發現「華裔」這個內部充滿複雜與多元性的群體形象。

郭麗娜用於拼貼的「馬賽克」元素包括多種媒介形式，其中最大量的是拍攝於各個不同時代的照片，一些照片簡單堆疊、一些照片被疊加在她自己創作的抽象畫之上，此外還使用了一些道具，包括有象徵意義的紅布與表達美國華裔先人在新家園篳路藍縷之艱辛的粗布衣。如果仔細觀察每一張照片，還會發現其中的素材充滿驚喜，比如影視明星張曼玉、郭富城和各種戲曲名角，也會發現一些紐約華人社區日常生活片段以及值得懷念的華埠街道舊景。

郭麗娜的父母來自中國江蘇，她出生於紐約州，1975年來到紐約市找工作。起初，她在曼哈頓的社區服務機構工作，見識到了在社會底層努力打拚的華人新移民的生活境況，此後便利用業餘時間開始從事她所喜愛的攝影與藝術創作，並且常常聚焦於這些底層華人。在紐約居住近50年，郭麗娜親歷了華人社區的多次民權抗爭，她與著名已故華裔攝影師李揚國(Corky Lee)為多年好友，經常相互交流創作心得。

郭麗娜個展時間為29日(周五)至2024年1月12日，免費參觀，地址為曼哈頓百老匯大道(Broadway)456號3樓，開放時間每日下午1時至5時，每周二、四關閉。12月29日(周五)晚5時至7時將舉辦開幕酒會，諮詢(212)431-9740。

郭麗娜(中)的作品中不乏華埠的珍貴老照片。(記者許君達╱攝影)
郭麗娜(中)的作品中不乏華埠的珍貴老照片。(記者許君達╱攝影)

華裔 華人 曼哈頓

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