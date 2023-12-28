防範地鐵逃票 MTA再徵求意見

皇后區牙買加(Jamaica)的Sutphin Blvd.-Archer Ave站是第一批試點車站之一，已於12月初啟用新閘門。(取自MTA官網)

為解決地鐵 逃票問題，紐約大都會運輸署(MTA )近日表示，將公開徵求意見，以解決逃票問題，並邀請有意向的公司為替換地鐵閘門和應急門提供解決方案。

紐約市 的地鐵逃票問題嚴峻，MTA在去年更因此損失了2.85億元，因巴士逃票損失了3.15億元，因橋梁和隧道過路費逃票損失了4600萬元，因火車逃票損失了4400萬元；紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)在一份聲明中表示，每個人都應該公平支付公共交通費用，而「一個現代化的閘門是解決逃票問題的起點」。

為緩解逃票問題，MTA於12月初啟用新閘門，由金屬和玻璃製成，高度大約等同於正常人的胸部位置，很難直接躍過。當乘客刷MetroCards或使用OMNY無接觸支付進入車站時，閘門會自動打開，並在乘客經過後迅速關閉，其中皇后區牙買加(Jamaica)的Sutphin Blvd.-Archer Ave站是第一批試點車站之一。

不過MTA表示，目前召集的方案並不是最終的閘門安裝合同，但其聲明中透露了未來有可能採納的技術規格：閘門必須允許每分鐘25名乘客進站，每分鐘50名乘客出站。閘門必須堅固耐用，沒有「銳利的邊緣或角落」，能夠「適應苛刻的運行環境」。這些閘門還必須符合「美國殘疾人法案」(Americans With Disabilities Act)的要求，能夠方便「殘疾人、推嬰兒車或攜帶行李包裹的人」通過。

MTA專門研究逃票問題的工作小組在5月出台了一系列建議，安裝新閘門僅是其中一項。MTA已經對現使用了一個世紀之久的旋轉門系統進行了一些機械改進，但也同時認為閘門才是更好的長期解決方案。類似的閘門已經在巴黎地鐵使用了多年，波士頓地鐵T線也於2005年首次安裝了閘門。