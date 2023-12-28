堵車費審查流程啟動 將辦四場公聽會

影響深遠的堵車費計畫，公眾審查流程已於27日展開。(路透)

將對曼哈頓交通狀況造成重大變革的堵車費 計畫，在日前獲得聯邦及大都會運輸署(MTA )批准後，最快從2024春季起向駛入60街以南中央商務區(CBD)車輛徵收費用，但仍須經過公眾評論期；審查流程已於27日啟動，將持續76日。

根據MTA，當局從27日起，開始接受社會範圍內針對堵車費的書面和音頻建議，並將持續至2024年3月11日，期間共76天。在此階段內，公眾可通過在線平台、電子郵件、郵寄和傳真方式提交書面評論，並可通過語音信箱提交音頻評論。MTA發言人表示，所有意見都將被記錄並提交審查。

公眾評論指引顯示，本次公開審查流程基於負責制訂收費細則的交通檢視委員會(TMRB)於上月公布的費率。根據新方案，駛入包括華埠 在內中央商務區的車輛，將在工作日上午5時至晚上9時以及周末上午9時至晚上9時被徵收15元費用，若成功執行，將成為全美首個堵車費計畫。

同時，MTA還將舉行四場線上及線下同時進行的公眾聽證會，日期為2月29日晚6時、3月1日上午10時、3月4日上午10時和3月4日晚6時，地址為百老匯大道(Broadway)2號MTA總部。有計畫於聽證會發言的公眾須提前在網絡或通過撥打熱線(646)252-6777註冊，其將在每場聽證會開始前一周開放，發言者將獲得兩分鐘陳述時間。

據悉，聽證會將提供無障礙設施和手語、口譯等服務，以及多語言協助。網絡提交意見的鏈接為https://contact.mta.info/s/forms/CBDTP、郵箱地址為[email protected]、郵寄地址為Broadway, 23rd Floor, New York, NY 10004、電話及傳真為(646)252-7440和(212)504-3148。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，堵車費代表更清潔的空氣、更好的交通和更少的交通堵塞。然而，華埠與小義大利無壅堵稅聯盟已表示，將考慮採取法律手段抵制堵車費計畫。