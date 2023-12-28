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市長投書／政府使命：讓紐約變成打工人可負擔的城市

記者張心／翻譯
紐約市長亞當斯投書「世界日報」，承諾2024年繼續把紐約市打造成普通人可負擔的城市。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯投書「世界日報」，承諾2024年繼續把紐約市打造成普通人可負擔的城市。(市長辦公室提供)

當我於2022年1月上任之時，紐約市處於崩潰的邊緣：疫情肆虐、經濟蕭條、治安堪憂⋯當時的我下定決心，一定要令紐約市恢復成世界上最偉大的城市。這復興之路道阻且長，即使我們不斷在公共安全、公共空間、公立教育挹注經費，仍然有許多問題需要解決，特別是對於普通工薪階層的打工人來說，紐約市距離成為一個可負擔的城市，仍然有很長的路要走。

不得不承認，想要在這座城市立足並養家糊口是十分困難的。為了減輕初為人父母的負擔，我們推出了一系列兒童托兒項目，讓年收入不足5萬5000元的家庭，可以僅每周只需支付4.8元，就能使孩子得到專業的保育服務。我們還希望在市民的各個教育階段進行投資，尤其是對罹患閱讀障礙的民眾，推出了「紐約市閱讀」(NYC Reads)項目，幫助公校從普通閱讀轉向科學識字閱讀，令全市學生州考閱讀通過率提升了3%。

在我看來，教育是經濟發展的關鍵，是治安提升的基礎。我們看到2023年來，整體犯罪率有所下降，七大主要犯罪類別中的五類案件量都減少了。而這也促進了就業率的提升，人們都願意走出家門工作。在過去的一年中，所有疫情期間取消的私企工作，今年全部都恢復了。我們看到更多勞動力加入就業市場、遊客們也重新從四面八方來紐約旅遊。

但這也帶給政府新的課題：如何能夠令所有來紐約的人都有房子住？眾所周知，紐約市房地產市場價格居高不下，許多打工人將大多數的薪水都花費在住房上。我認為這是不妥當的，於是推出「對住房機會說『Yes』」計畫(City of Yes for Housing Opportunity)，考慮在全市所有社區公平修建平價屋，並期待在本月中剛通過的「公平住房架構」(Fair Housing Framework)法案配合下，從明年起逐步在全市建造，力求未來十年新建10萬套可負擔住房，徹底解決打工人「住不起房」的難題。

紐約市 就業 疫情

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