市長投書／政府使命：讓紐約變成打工人可負擔的城市

當我於2022年1月上任之時,紐約市 處於崩潰的邊緣:疫情 肆虐、經濟蕭條、治安堪憂⋯當時的我下定決心,一定要令紐約市恢復成世界上最偉大的城市。這復興之路道阻且長,即使我們不斷在公共安全、公共空間、公立教育挹注經費,仍然有許多問題需要解決,特別是對於普通工薪階層的打工人來說,紐約市距離成為一個可負擔的城市,仍然有很長的路要走。

不得不承認,想要在這座城市立足並養家糊口是十分困難的。為了減輕初為人父母的負擔,我們推出了一系列兒童托兒項目,讓年收入不足5萬5000元的家庭,可以僅每周只需支付4.8元,就能使孩子得到專業的保育服務。我們還希望在市民的各個教育階段進行投資,尤其是對罹患閱讀障礙的民眾,推出了「紐約市閱讀」(NYC Reads)項目,幫助公校從普通閱讀轉向科學識字閱讀,令全市學生州考閱讀通過率提升了3%。

在我看來,教育是經濟發展的關鍵,是治安提升的基礎。我們看到2023年來,整體犯罪率有所下降,七大主要犯罪類別中的五類案件量都減少了。而這也促進了就業 率的提升,人們都願意走出家門工作。在過去的一年中,所有疫情期間取消的私企工作,今年全部都恢復了。我們看到更多勞動力加入就業市場、遊客們也重新從四面八方來紐約旅遊。

但這也帶給政府新的課題:如何能夠令所有來紐約的人都有房子住?眾所周知,紐約市房地產市場價格居高不下,許多打工人將大多數的薪水都花費在住房上。我認為這是不妥當的,於是推出「對住房機會說『Yes』」計畫(City of Yes for Housing Opportunity),考慮在全市所有社區公平修建平價屋,並期待在本月中剛通過的「公平住房架構」(Fair Housing Framework)法案配合下,從明年起逐步在全市建造,力求未來十年新建10萬套可負擔住房,徹底解決打工人「住不起房」的難題。