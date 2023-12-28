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「音樂啟迪教育」計畫 將音樂課帶進公校

記者范航瑜╱紐約報導
主張透過音樂進行教育的「音樂啟迪教育」計畫目前在全市推廣。(取自官網)
主張透過音樂進行教育的「音樂啟迪教育」計畫目前在全市推廣。(取自官網)

許多有能力的家長，都會送孩子學才藝或音樂，不過在學校中的音樂課，也可以培養學生信心、提高學習成績；主張透過音樂進行教育的「音樂啟迪教育」計畫(Education Through Music)，目前在全市推廣，共有50多所學校參與計畫，希望透過音樂改善教育。

「音樂啟迪教育」始於30多年前，該計畫致力於為缺乏資金支持藝術教育的紐約市公立學校招聘音樂老師。兩位創辦人發現，如果學生在校園裡沒有接觸音樂課，可能終身都難以與音樂有所交集。該計畫首席執行官魏曼(Janice Weinman)表示：「我們需要在校園裡引入音樂課，這對學生成長、未來發展、積極性和他們的未來都有益。」

根據教育專家，音樂有助於培養學生的信心，提高他們的學習成績。其中參與該計畫的皇后區第154小學校長布拉德(Pamela Gathers-Bullard)說：「在音樂教育領域，數學能力是最重要的，學生必須掌握數拍子的技能。其次是閱讀能力，學生必須學會讀譜。在學生和音樂老師共同學習的內容中，數學和閱讀練習是其中的重點項目。我們可以明顯地看到這些學生在學業上有所進步。」

音樂課也有助於學生和老師都更好地表達自己。「在我所在的學校，音樂課讓我能夠通過樂隊表達情感，」老師馬丁(Keefe Martin)表示。許多參與「音樂啟迪教育」的學生表示，他們無法想像一個沒有音樂的學校。

不久前，皇后區第154小學在曼哈頓下城的佩雷爾曼表演藝術中心(Perelman Performing Arts Center)舉行了音樂會，獲得了聽眾們的好評。目前，「音樂啟迪教育」計畫與合作的大多數學校位於布朗士區。在華人社區周邊，除了位於新鮮草原(Fresh Meados)的皇后區第154小學，法拉盛的皇后谷藝術學校(Queens Valley School of the Arts)與布碌崙(布魯克林)日落公園的第958號小學(P.S. 958)都有參與。明年5月26日，「音樂啟迪教育」還將於公園大道583號(583 Park Avenue)舉行學生音樂會。

皇后區 日落公園 布朗士

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