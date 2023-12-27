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紐約客談╱一刀切徵堵車費是對生命淡漠

紐約客談

紐約市將於明年5月在曼哈頓徵收堵車費(Congestion Pricing)，各方已爭論不休數月。12月26日，大都會運輸署(MTA)宣布將在明年2月29日、3月1日、3月4日(上、下午)舉行四場公聽會，希望能夠聽到更多來自社會各方的意見。紐約急救人員工會主席26日發表聲明指出，堵車費政策完全忽略了急救和護理人員的實際需求，可能導致該市既有的急救護理人員短缺更加嚴重，對公眾的健康和安全構成風險。

作為一種「一刀切」的政策，堵車費對所有職業和車輛實施相同措施，無視工資水平和開車頻率。目前曼哈頓60街以南區域擁有400名急救人員，在三所市消防局服務站工作。新手急救人員的年收入僅為3萬9000元，而堵車費的年度成本預計將達到其薪酬的10%。這樣的政策很可能會給他們帶來不必要的經濟負擔，最終造成更多人離開這些行業。堵車費打著「解決交通壅堵」的旗號，看似可以降低救援車輛的反應時間，但如果急救護理人員陷入人手短缺，收堵車費也將適得其反。

堵車費政策旨在優化城市交通，但僅通過課徵費用紓解問題，未能解決交通擁擠的根本原因。相較之下，MTA或許更應積極投資現有公共交通系統的發展，實現更有效的交通管理。MTA常常抱怨資金不足，宣稱徵收的費用都將用來投資公共交通建設。然而今年8月地鐵公交才全面提價，在民眾尚未看到任何改進時，MTA又匆忙推出了堵車費，難免讓人感覺有巧立名目之嫌。

總而言之，紐約市的堵車費政策需要更加周全的考慮，將公共服務與生命放在第一位，而非空談壅堵和氣候變化。政府也應更全面有效地治理交通問題，而非依賴課徵堵車稅這一單一措施。

堵車費 MTA 紐約市

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