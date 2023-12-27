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回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

皇后區2車爭執 夫婦遭錘子攻擊送醫

記者高雲兒／紐約報導
假日季的交通堵塞讓人心煩，紐約市皇后區近日發生一起聖誕節路怒事件，一對夫婦在街頭遭到錘子襲擊，暫無生命危險。圖為示意圖。(本報檔案照)
假日季的交通堵塞讓人心煩，紐約市皇后區近日發生一起聖誕節路怒事件，一對夫婦在街頭遭到錘子襲擊，暫無生命危險。圖為示意圖。(本報檔案照)

紐約市皇后區近日發生一起聖誕節路怒事件，一對夫婦在街頭遭到對方的錘子襲擊，但暫無生命危險。目前警方還在調查，尚無人被逮捕。

警方指出，兩名受害者分別為一名29歲男子和一名22歲女子，他們於25日下午5時30分左右，在傑克遜高地的93街和37大道附近與另一名駕駛人發生爭執。

警方表示，在兩車停下後，一名司機拿出一把錘子，衝向這對年輕夫婦，女子被錘子擊中頭部，造成輕微傷口，男子則被擊中背部；兩名受害者被送往皇后區醫院，傷勢穩定。

警方到場時，襲擊者已返回車內，並迅速駕車逃離現場。

警方表示，目前尚未逮捕任何嫌犯，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

今年年中，居住在長島的華裔手術醫生甄柏耀因為與一名駕駛捲入路怒案件(road rage)，遭對方揮拳毆打，數日後因頭部重傷去世。

皇后區 長島 聖誕節

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