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「討個說法」 亞裔男闖入前雇主家揮拳被逮

記者胡聲橋／紐約報導
報位布碌崙的亞裔男子在長島因入室攻擊被捕。(取自納蘇郡警察局網站)
報位布碌崙的亞裔男子在長島因入室攻擊被捕。(取自納蘇郡警察局網站)

報位布碌崙(布魯克林)的一名亞裔男子，在聖誕節強行闖入長島一戶住宅並動手打人；這名亞裔男子已遭逮捕，並被控犯有入室盜竊、攻擊、毀壞財物(criminal mischief)和危害兒童等多項罪名。

25日下午4時16分，37歲的宗卡(Kar Toong音譯)出現在長島北新海德公園(North New Hyde Park)位於Robby Lane的一棟住宅，那裡是他前雇主的家。他因為被解雇，前往前雇主家當面去「討個說法」。

他在門口大喊大叫並破口大罵。屋主48歲的兒子和七歲的孫子打開前門質問宗卡的行為。宗卡於是用腳踢門並強行進入屋內。目擊者說，他進入屋內，就開始用緊握的拳頭打人。七歲男孩的祖母(74歲)上前試圖干涉，結果被攻擊，左手受傷。

宗卡最後被迫離開這棟住宅。他離開時還一再用腳踢附近一輛2014年豐田Sienna的副駕駛車門。

警方接到報警後，立即趕到事發現場並逮捕了宗卡。受害者中，48歲的男子和74歲的婦女都稱手部受傷，疼痛和腫脹。急救人員趕到現場評估和治療兩名傷者，兩名傷者都拒絕進一步治療。

宗卡被控犯有一級入室盜竊罪、二級攻擊罪、三級攻擊罪、三級損害財物罪和危害兒童罪。宗卡已在第一地區法院(First District Court)過堂，他未認罪，下次出庭日期為12月28日。

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