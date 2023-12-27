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回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

尾隨華女 持槍男侵入民宅搶走手提包

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生一起搶劫案，一名華裔女子在步行回家的路途中，遭一名非洲裔男子尾隨並闖入家中，亮出手槍搶走受害者約4000元現金；管轄當地的市警62分局發布信息，呼籲民眾提高警惕，知情者立即提供線索，幫助警方早日將嫌犯逮捕歸案。

根據警局的紀錄，該案發生於本月23日晚上9時左右，在班森賀灣16街交82街的一家住宅內；當時一名55歲的華裔婦女從地鐵站出來後，獨自走在回家的路上，未察覺身後遭到一名非洲裔男子尾隨。

據華婦事後憶述，她當時抵達家門前，掏出鑰匙正打開房門時，感覺到身後有一股力量將她推入屋內；當她轉過身反應過來時，匪徒已亮出一把手槍，威脅她交出身上的手提包，否則就會將她殺死；歹徒隨後搶走她的手提包，華婦沒敢反抗，劫匪隨即逃出屋外，往不明方向逃逸。

不久後警員接報抵達現場，試圖在附近搜索劫匪的蹤影，但未能逮捕任何人；市警62分局之後派出警探追查，從附近一帶的住宅截取監控錄像，形容涉案者疑似一名30多歲的非洲裔男子，並指出受害者被人在家中挾持，沒有受傷，已是不幸之中的大幸。

在同一天，班森賀華社也發生一起街頭槍擊案，一名28歲的女子於凌晨3時左右，從McDonald大道1828號的商店走出來時，被一名陌生男子攻擊；對方朝她的臉部揮了一拳，趁她應聲倒地時，搶匪搶走她身上價值1000元的手機，之後跳上一輛灰色的吉普Cherokee休旅車，往不明方向逃走。

由於有路人協助報警，將劫匪的汽車車牌提供給警方，警員不久就在案發附近逮捕29歲的嫌疑人Vincent Barnicke；他已被押往布碌崙刑事法庭過堂，面臨多項搶劫、攻擊罪名指控。

布碌崙 華裔 地鐵站

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