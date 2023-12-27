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回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

「我們單挑吧」 2車碰撞爆衝突 男被刺濺血

記者邢易霖 / 紐約報導

皇后區在聖誕節清晨發生一起因小車禍引起的血案。目擊者稱，兩名男子因為車輛碰撞引起的保險杠事故而發生爭執，互不相讓，其中一名男子更情緒激動，持刀刺傷了另一名28歲的男子，使其生命危殆。

根據目擊者說法，25日早上5時30分左右，他在大學點(College Point)第9大道和第125街交叉口處附近聽到巨大撞擊聲，往外一看，發現兩名男子正圍著一輛紅色轎車和一輛白色SUV爭吵。SUV車上的駕駛拔出刀子，開始挑釁紅色轎車上的男子鬥毆。只見男子揮舞著刀具，對著紅色轎車內的男子大喊「我們單挑吧」。

隨後，兩人扭打在一起，持刀的男子鮮血淋漓。他說，「不知道是對方拿的刀刺傷了他，還是對方奪過他的刀捅了他」。

警方26日表示，受害人28歲，身上有多處刀傷，醫護人員已將他送往紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)搶救，情況危急，但目前傷勢穩定。

此外，目擊者在刺傷事件發生後看到一群男子尾隨受害者，他親眼目睹一名少年戳破了受害者白色SUV汽車的輪胎，在聽到尖銳的「嗞嗞」聲後，確認其汽車的輪胎被損壞。

目前，警方尚未逮捕任何人，案件在進一步調查中。

這起事件又增加了紐約越來越多與「路怒」有關的暴力事件。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署「Angelica's Law」法案，嚴懲交通違規屢犯者，以因應日益增多的路怒事件。

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